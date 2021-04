Juanpe serà baixa a Vallecas per lesió

Es confirmen els pitjors pronòstics per a la final de dissabte a Vallecas. El Girona ha confirmat aquest migdia que Juanpe no arribarà a temps al partit contra el Rayo perquè pateix una lesió a l'adductor dret. El club no ha entrat en més detalls sobre el període de baixa del central canari.







?? COMUNICAT MÈDIC



?? Juanpe Ramírez pateix una lesió a l'adductor dret. Serà baixa dissabte a Vallecas.#GironaFC — Girona FC 9??0???? (@GironaFC) April 7, 2021

La lesió de Juanpe condicionarà els plans deper al partit, ara que la defensa de tres començava a rutllar i l'equip havia trobat la regularitat a la Lliga. El central ha pagat cares les conseqüències de jugar amb molèsties tot el partit contra l'Albacete . Després de forçar la cinquena targeta groga a Sabadell des de la banqueta -va entrar a la convocatòria però no va jugar per problemes físics-, Juanpe va perdre's la victòria contra el Ponferradina per sanció tot esperant recuperar-se abans de visitar el Rayo. Al final no ha estat possible i el tècnicperquè Bernardo també està lesionat . És per això que aquesta setmana ha cridat als centrals del filial Èric Monjonell i Pau Resta per entrenar amb el primer equip.La baixa de Juanpe s'afegeix als lesionats Bernardo, Samu Sáiz i Pablo Moreno.