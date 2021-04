Stuani: «De vegades el cos diu que cal parar per poder tornar més fort»

SENSACIONS

"Estem en un bon moment. Hem millorat en molts aspectes. Es veu l'equip amb confiança i bé. És important arribar en aquestes condicions al tram final. El vestidor està bé i amb ganes de continuar creixent. Hem fet passos importants, sumant de tres en tres tret del dia del Sabadell. Veig l'equip amb ganes i il·lusió".



SISTEMA

"L'equip es troba bé amb aquest sistema tot i acumular pocs partits. Fem bé les coses, els carrils són profunds i als davanters ens va bé per tenir arribada per banda i generar situacions per poder marcar. L'equip es troba bé i sòlid. Ens trobem força a gust però no tindríem cap problema si cal canviar-lo. Trobem més facilitats per trobar la porteria rival".



IRREGULARITAT

"L'equip es troba amb confiança. Els resultats positius fan encarar els partits d'una altra manera. Està sent una temporada irregular, per lesions i problemes que han afectat l'equip. Tot i això, ens hem sabut sobreposar a les adversistats. És un moment important i bo. Sabem que la categoria és molt complicada i costa molt guanyar cada partit. Estem en bona situació i ens ha costat arribar-hi. Enllaçar 10 de 12 punts no és fàcil i ho hem aconseguit. Hem de mirar de continuar en aquesta dinàmica i anar millorant perquè encara tenim marge per fer-ho en aquestes jornades".



EL RAYO

"Sempre vull guanyar. No es cap final perquè queden molts partits per davant. Sí que és força clau per les nostres aspiracions, perquè ens enfrontem a un equip que ha estat tota la temporada per davant nostre. És un bon equip i a casa és fort".



SITUACIÓ PERSONAL

"Tothom vol estar sempre bé i a disposició de l'equip per ajudar. No ha sigut el cas, perquè he tingut problemes de lesions. M'ha costat trobar la forma i en soc conscient. Estic intentant ajudar en tot moment. Està sent un any diferent i complicat a nivell personal per les lesions. Vull continuar trobant i acumulant minuts i marcant gols, que és el que tenia acostumat a la gent. Fins aquest any ho havia jugat gairebé tot i enguany m'ha costat una mica més. No som màquines. De vegades el cos marca un stop i diu que cal parar per poder tornar fort. És la meva idea o ho estic aconseguint. Potser no amb la regularitat que voldria però, de mica en mica vaig recuperant nivell".



GOLS

"Tenia tothom mal acostumat. Les xifres han estat molt grans aquí i ara sembla que 7 no siguin tants. Mirant els partits que he jugat no està malament. Miro d'aportar sempre el que puc. El que més m'interessa no és en l'àmbit personal sinó d'equip i que aconseguim l'objectiu. L'any passat no vam poder assolir l'objectiu i ho hauria canviat al 100%, no fer tants gols i pujar. Ara miro de donar el millor de mi però prioritzant els resultats. Per sort tenim altres davanters que marquen i miraré de fer tants gols com pugui perquè l'equip estigui en situació de play-off, que és el que tenim més a la mà ara".



BAIXES

"Són jugadors importants, de garanties. Voldríem tenir-los a tots. Quan ha passat això durant la temporada, l'equip s'ha sobreposat a les adversitats i ha guanyat. Volem creure-hi i confiem en els que jugaran".



DAVANTERS

"El jugador es mira d'adaptar a com juga l'equip i als jugadors que té. L'any passat era la referència i potser estàvem amb la manca d'un altre davanter que podés aportar gols. Ara tenim Sylla, Bustos, Bárcenas... És important per a l'equip i estic content".



JOVENTUT

"Els vestidors canvien sempre. Ara tenim gent que viu les primeres etapes. Entre tots mirem de fer un nucli fort per lluitar per l'objectiu. Això és la base de tot. Hi ha molts nois que tenen fam i ganes de créixer. Els més grans mirem d'ajudar-los i donar-los suport. Per als joves és molt important. Els han tocat partits molt difícils i els han encarat amb moltes ganes i il·lusió. Ho han fet bé i han competit en partits per a gent amb coratge i valentia. Han demostrat molt. Estic encantat que puguin ser aquí i créixer. Sempre intentem que es trobin bé. És per treure's el barret perquè ho estan fent molt bé. Cal felicitar-los i dir-los que continuïn així".