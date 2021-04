El Girona canviarà l'escut a partir de la temporada 22/23

El Girona ha anunciat aquesta mateixa tarda que un cop finalitzi aquesta temporada posarà en marxa un procés consultiu amb l'objectiu de renovar l'escut de la entitat. D'aquesta manera, els socis podran dir la seva sobre el disseny del nou emblema, cosa que no ha passat mai en els 90 anys d'història. El que es pretén és una "evolució" de l'escut actual representant "millor" tots aquells "valors" del club, l'afició i el territori, però al mateix temps "mantenint l'essència blanc-i-vermella". La intenció és que s'estreni un cop comenci la temporada 2022/2023.

Aquesta consulta serà digital i es durà a terme durant l'estiu. Com es farà? En primer lloc, el Girona facilitarà als seus socis tota la informació històrica de quins han sigut els escuts que s'han utilitzat durant els 90 anys d'història i de quin és l'origen dels elements que els composen. Un recull que ha comptat amb l'ajuda de l'escriptor i membre del consell assessor Josep Maria Fonalleras.

Ara per ara no hi ha cap disseny decidit, ni res d'això. Simplement, quins són els objectius a assolir un cop es creï el nou escut. Es tindran en compte, i molt, tots els comentaris dels socis. Això sí, pel que s'ha explicat avui, es vol donar encara més importància al blanc i al vermell, fent encara més visible la paraula "Girona".