El Girona continua en alerta groga amb sis amenaçats

Aquesta jornada, Francisco Rodríguez no té problemes de sancionats però, per contra, en té i molts de lesionats. Els maldecaps podrien arribar si algun dels sis jugadors amenaçats de suspensió que acumula el Girona veu una targeta groga. Es tracta de Santi Bueno, Gerard Gumbau, Ramon Terrats, Aday Benítez, Mamadou Sylla i Nahuel Bustos. Especialment greu seria perdre el central uruguaià ara que Juanpe i Bernardo estan lesionats. Sebastián Cristóforo i Monchu Rodríguez han complert sanció en les últimes jornades. Francisco ja sap que no pot comptar Samu Sáiz i Bernardo Espinosa per més d'un partit però confia poder recuperar Juanpe i Pablo Moreno contra el Saragossa i, sobretot, no perdre cap altre jugador per problemes físics.