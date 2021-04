El Girona visitarà l'Oviedo el diumenge 25 d'abril a les dues del migdia

La Lliga va fer oficials ahir els horaris corresponents a la 36a jornada de la Lliga Smartbank en què el Girona visitarà el Nuevo Carlos Tartiere per enfrontar-se a l'Oviedo. El partit contra el conjunt que entrena el Cuco Ziganda serà el diumenge 25 d'abril a les dues del migdia (14.00). Abans de visitar terres asturianes, els de Francisco Rodríguez han d'enfrontar-se al Rayo Vallecano dissabte (1/4 de 7) i rebre el Saragossa a Montilivi de demà en vuit (21:00).

Després de visitar el Nuevo Tartiere, ja només quedaran sis jornades de Lliga. La resta de partits que li resten al Girona per acabar la temporada seran contra Tenerife, Sporting i Alcorcón a Montilivi i, UD Logronyès, Màlaga i Cartagena a domicili. Seran doncs duels complicats amb equips que lluiten per evitar el descens com Saragossa, Alcorcón, Logronyès i Cartagena o per l'ascens com l'Sporting.