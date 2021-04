«Si pensem en les baixes no tindrem la força necessària per guanyar»

Francisco Rodríguez ha comparegut aquest migdia per valorar l'important partit d'aquest dissabte a Vallecas contra el Rayo Vallecano, ara mateix l'equip que marca la frontera amb el play-off, l'objectiu d'un Girona que arribarà a la cita amb un grapat de baixes. Un escenari habitual aquesta temporada però que ni de bon tros desgasta el seu entrenador, que tot i això ha admès que "mai" ha viscut una situació així.

ESTAT ANÍMIC I BAIXES

"Anímicament venim de sumar una victòria important i la setmana ha sigut bastant bona en aquest sentit. Sabem que ens enfrontem a un molt bon equip, un rival que està per davant. Tenim baixes destacables, sobretot que afecten el central. És lògic que haurem de modificar coses per enfrontar-nos al Rayo. Ja està decidit què faré però intentarem donar les mínimes pistes al rival si pel que fa a si jugarem amb quatre o cinc al darrere".



LLEI DE MURPHY

"Ens està afectant molt. Situacions com aquestes les hem viscut tot l'any. Fa poc vam perdre Bernardo, estava Juanpe i vam jugar amb quatre. Al principi de temporada vam anar gairebé sense gent d'atac per lesions al camp de l'Espanyol i vam guanyar. Ens ha passat tot l'any. Ara estem jugant amb tres centrals i va marxar Ramalho. Hem de tenir energia i sobreposar-nos per enfrontar-nos a tothom. Si hi penséssim, no aniríem amb les forces necessàries. Tothom vol participar i això és el que m'importa, Pensar en això no ens durà a res. Els que estem, estem amb il·lusió de fer un bon partit".



EL PARTIT AMB EL RAYO

"Fa moltes setmanes que en parlem de si estem a tants punts del Rayo. La situació actual s'ha produït així i estem més a prop. És el partit més important perquè guanyar ens donaria possibilitat d'acostar-nos a ell. I si no, seguirem. No és l'últim partit però sí el més important perquè ens acostem al final de la temporada".



ANÀLISI DEL RAYO

"Té molta gent a dalt, davanters de primer nivell. Ha mantingut la plantilla de l'any passat. Amb el nou entrenador s'ha mantingut igual, no ha canviat gaire pel que fa el nom i ha fet incorporacions molt bones. Té l'oportunitat d'estar a dalt i està fet per pujar a Primera com Álvaro, Comesaña... Jugadors importants. Ens apretarà i més a casa, amb el que ens juguem. Serà un partit bonic de veure".



PARTIT PRIMERA VOLTA

"Esperarem que no sigui un partit com el de Montilivi. A la primera part van tenir moltes ocasions i van ser molt superiors. Després es va igualar la cosa a la segona meitat. Intentarem que sigui un partit diferent. Partit complicat, difícil. Sabem que estem en línia ascendent, no relaxar-nos".



DESGASTAT PER LES BAIXES?

"Desgastat no estic. Ho prometo. Estic súper endollat, com ho he estat des del primer dia que vaig arribar aquí, en aquest equips des de fa molts mesos. Passant per pitjors moments i també per millors, però sempre estic a tope, amb la il·lusió de veure com el que està disponible dóna el màxim. Que em sorprèn? És clar que sí, perquè mai m'ha passat una situació així. Tampoc m'ha passat mai fer una pretemporada de deu o dotze dies amb fins a nou jugadors que a dia d'avui ja no estan aquí amb nosaltres. Moltes coses de les que han passat no les he viscut mai. Però l'equip està allà i està competint. I tot i tenir fases en què no hem estat bé, ara ens trobem en una fase de la temporada important. Ens agradaria estar millor? És clar que sí. Ens donarem el permís d'intentar fer un bon partit a Vallecas per sumar tres punts que ens vindrien molt bé".