El Rayo continua pendent de Velázquez, Montiel, Pozo i Trejo

Si el Girona té problemes a l´eix central, el Rayo tampoc es queda curt. El conjunt madrileny va veure ahir com el Comitè de Competició no estimava les al·legacions presentades i ratificava la sanció per acumulació de targetes a Alejandro Catena. Sense l'ex del Reus i amb el dubte seriós d'Emi Velázquez, el tècnic Andoni Iraola només disposa de Saveljich i del jove Martín Pascual per actuar de centrals.

D'altra banda, el club madrileny sí que podrà comptar amb Óscar Valentín dissabte. El pivot madrileny va retirar-se amb molèsties al camp de l'Almeria divendres passat però les proves realitzades han descartat que pateixi cap lesió i podrà jugar contra el Girona. Mentrestant, Pozo, Óscar Trejo, Joni Montiel i Leo Ulloa continuen pendent d'evolució. El davanter ho té complicat però els altres tres podrien recuperar-se a temps i estar a disposició d'Iraola dissabte.