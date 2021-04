69 dies sense perdre un partit de Lliga fora de casa

Se li presenta demà al Girona una oportunitat d'or per acostar-se, i de quina manera, a la desitjada sisena plaça. Visita el camp del Rayo amb baixes però amb la confiança que a l'equip li dona l'actual ratxa. També hi ajuda el bon rendiment fora de casa, molt millor que el de la temporada passada, quan només es van aconseguir tres victòries a la lliga regular. Ara la història és una altra i aquest notable rendiment s'ha accentuat el 2021. En tot l'any natural el Girona només ha perdut un partit lluny de Montilivi. Va ser el passat 30 de gener al camp del Mallorca i per culpa d'un gol en l'últim moment. Han passat 69 dies i no s'ha encaixat cap més derrota com a visitant. Empats a Miranda (3-3), Fuenlabrada (1-1) i Sabadell (2-2) i victòria a Las Palmas (1-2). L'últim cop que l'equip va estar-se tan de temps invicte a domicili va ser en la segona volta del curs passat: cinc mesos exactes des de Tenerife (1-0) fins a Elx (1-0).