L'average general, a favor quatre mesos després

La victòria de dissabte passat contra el Ponferradina (3-1) va suposar molt més que tres punts per al Girona. Va ser un partit contra un rival directe en què va sortir gairebé tot bé. Un dia d'aquells que podria ser un punt d'inflexió de debò. Per què? Per molts motius. El més important, a nivell classificatori, va ser avançar el Ponferradina i agafar posicions per no perdre de vista la zona de play-off. D'altra banda, es va tornar a veure un equip seriós en defensa i sòlid al mig del camp que va concedir poques ocasions. El referent ofensiu Stuani va tornar a mostrar la seva millor versió i hauria pogut marcar un parell de gols més tranquil·lament i, a més a més, Nahuel Bustos es va alliberar amb el seu primer gol a la Lliga que qui sap si a partir d'ara és un altre.

Un altre motiu que confirma que ha entrat una mica de llum a la foscor general de les últimes setmanes és que el Girona ha vist com, després de moltes jornades, torna a tenir a favor el balanç general de gols. És a dir, ha marcat més gols dels que li han fet. Això, per a un aspirant a la promoció d'ascens hauria de ser innegociable però fins aquesta setmana, l'equip tan sols ho havia aconseguit dues vegades. Va ser a mitjan desembre arran de la victòria contra la UD Logronyès (0-2) que va permetre l'equip situar-se amb +1 d'average general. La jornada següent, els de Francisco va empatar amb el Rayo (0-0) i van mantenir el gol favorable en l'average general. Des de llavors, però, i ja han passat gairebé quatre mesos no s'ha pogut tornar a aconseguir.

D'ençà de l'arribada de Francisco a la banqueta de l'equip el juliol passat, el Girona no ha destacat mai per un joc alegre i ofensiu ni per fer partits amb molts de gols. Més aviat al contrari. El curs passat, en els deu partits que va dirigir l'andalús, l'equip era fort i sòlid al darrere i mossegava letalment quan tenia l'oportunitat gràcies bàsicament a Cristhian Stuani. L'uruguaià era l'únic referent ofensiu d'un Girona que havia perdut Brandon per lesió i on el tècnic no confiava en Gallar ni Jonatan Soriano. El balanç de gols en els partits que va dirigir Francisco el curs passat (6 de Lliga i 4 de play-off) va ser de 9 gols a favor per 7 en contra en 10 duels. Enguany però, la cosa ha estat molt diferent des del principi. L'equip va perdre potencial i la plantilla no es va definir fins bé al cap d'un mes de començar la Lliga. Tot plegat va provocar que al Girona li costés molt d'arrencar i que mai, fins ara, hagi aconseguit trobar regularitat en els resultats. A més a més, Stuani ha estat de baixa gairebé una volta sencera per problemes físics i, això, encara que Sylla hagir respost, es nota. El gol ha estat més repartit que l'any passat en què l'uruguaià, per força, ho acaparava tot, però el Girona no n'ha aconseguit treure tant de rendiment.