Francisco: «Si pensem en les baixes no tindrem la força que necessitem per guanyar»

Hi ha dues opcions. Baixar el cap i llençar la tovallola, o aixecar-lo, mirar endavant i seguir lluitant. Francisco Rodríguez ha decidit triar aquesta segona via. La de no rendir-se. Per més situacions inèdites que li hagi tocat viure a Montilivi. Coses que «mai» s'havien creuat en el seu camí des que fa d'entrenador. Un context complicat, amb baixes cada dos per tres, ja sigui per lesions i sancions. Una jornada més, i davant el «partit més important» de la temporada contra el Rayo a Vallecas, el tècnic haurà d'obrir el calaix de la imaginació. Sense Juanpe Ramírez ni Bernardo Espinosa, tots dos lesionats, es queda amb un únic central de la primera plantilla: Santi Bueno. Tampoc hi serà Samu Sáiz, que en té per 15 dies. Més obstacles i entrebancs. Però res que el faci claudicar. «No estic desgastat, sinó que tinc la màxima il·lusió, com el primer dia», deixava anar ahir. Va parlar més aviat del que és habitual. No pas el dia abans del partit perquè el propi Francisco, la resta del cos tècnic i els jugadors convocats enfilaran cap a Madrid avui mateix. Encara no es coneix la llista, però viatgi qui viatgi, sap què es trobarà l'endemà. Un «molt bon equip» com ho és el Rayo, que «exigirà» i no pas poc al Girona. En joc, la sisena plaça. I es preveuen canvis. «Com és lògic, haurem de modificar coses». El més normal és que es recuperi la defensa de quatre homes. «No volem donar pistes al rival». Doncs això, tocarà esperar.

«Venim de sumar una victòria important i la setmana ha sigut bastant bona en aquest sentit. Sabem que ens enfrontem a un molt bon equip, un rival que està per davant nostre a la classificació. Tenim baixes destacables, sobretot que afecten la mateixa posició com ho és l'eix de la defensa. Com és lògic haurem de modificar coses per enfrontar-nos al Rayo. Ja està decidit què faré però intentarem donar les mínimes pistes al rival si pel que fa a si jugarem amb quatre o cinc al darrere».

«Ens està afectant molt. Situacions com aquestes les hem viscut tot l'any. Fa poc vam perdre Bernardo, estava Juanpe i vam jugar amb quatre. Al principi de temporada vam anar gairebé sense gent d'atac per lesions al camp de l'Espanyol per exemple i vam guanyar. Ens ha passat tot l'any. Ara estem jugant amb tres centrals i no fa massa va marxar Ramalho. Hem de tenir energia i sobreposar-nos per enfrontar-nos a tothom. Si hi penséssim, no aniríem amb les forces necessàries. Tothom vol participar i això és el que m'importa, Pensar en això no ens durà a res positiu. Els que estem, estem amb il·lusió de fer un bon partit».

«Fa moltes setmanes que en parlem de si estem a més o menys punts del Rayo. La situació actual s'ha produït així i estem més a prop. És el partit més important perquè guanyar ens donaria possibilitat d'acostar-nos a ell. I si no, seguirem. No és l'últim partit però sí el més important perquè ens acostem al final de la temporada».

«Té molta gent a dalt, davanters de primer nivell. Ha mantingut la plantilla de l'any passat. Amb el nou entrenador s'ha mantingut igual, no ha canviat gaire pel que fa els noms i ha fet incorporacions molt bones. Té l'oportunitat d'estar a dalt i està fet per pujar a Primera amb gent al vestidor com Álvaro García, Comesaña... Jugadors importants. Ens apretarà i més que ho farà al seu estadi, amb el que ens juguem. Serà un partit bonic de veure».

«Esperem que no sigui un partit com el de la primera volta Montilivi. Aquell dia, sobretot a la primera part van tenir moltes ocasions i van ser molt superiors a nosaltres. Després es va igualar la cosa a la segona meitat. Intentarem que sigui un partit diferent. Partit complicat, difícil. Sabem que estem en línia ascendent, no relaxar-nos».

«Desgastat no estic. Ho prometo. Estic superendollat, com ho he estat des del primer dia que vaig arribar aquí, en aquest equips des de fa molts mesos. Passant per pitjors moments i també per millors, però sempre estic a tope, amb la il·lusió de veure com el que està disponible dona el màxim. Que em sorprèn? És clar que sí, perquè mai m'ha passat una situació així. Tampoc m'ha passat mai fer una pretemporada de deu o dotze dies amb fins a nou jugadors que a dia d'avui ja no estan aquí amb nosaltres. Moltes coses de les que han passat no les he viscut mai. Però l'equip està allà i està competint. I tot i tenir fases en què no hem estat bé, ara ens trobem en una fase de la temporada important. Ens agradaria estar millor? És clar que sí. Ens donarem el permís d'intentar fer un bon partit a Vallecas per sumar tres punts que ens vindrien molt bé».

«Ja vaig dir que tots dos són jugadors que es poden adaptar perfectament en aquesta posició. En ocasions, d'altres temporades ja ho han pogut fer. Ells estan preparats per si es produeix aquesta situació. Per fer de centrals o per jugar en la seva posició natural. Com he dit, nosaltres ens sentim forts jugant amb una defensa de tres. Però la situació actual és la que és i haurem de canviar coses per enfrontar-se a un Rayo que té molt de potencial en la seva fase ofensiva».

«Serà un partit entre dos equips que voldran guanyar. Això és així. La diferència està en què ells tenen una pressió molt alta, deixen també molts espais a les esquenes, són perillosos a dalt i imprimeixen molta intensitat en zona defensiva. Haurem d'escollir bé per sortir de moltes situacions en les quals es produiran duels. A partir de llavors, aprofitar la nostra millor versió a camp contrari com hem vingut fent a Las Palmas, on vam fer un molt bon partit, o també a Sabadell. Estem fent molt bones fases ofensives del joc darrerament. Les ocasions i els gols estan arribant d'aquesta manera. Intentarem fer això sabent al mateix temps que ens tocarà fer una feina fantàstica sense pilota, perquè ells ens obligaran. Haurem d'interpretar bé cada moment del joc».