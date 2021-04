Tres victòries en nou visites al camp del Rayo

Tot just és el vuitè millor local de la Segona Divisió A, el Rayo Vallecano. Un equip que ha perdut fins a quatre partits al seu estadi i tres d'ells, en aquesta segona volta del campionat. Ara bé, ni de bon tros ho tindrà fàcil el Girona si vol emular alguna de les tres victòries que ha aconseguit al seu camp al llarg de la història.

Amb el Rayo com a local s'hi han enfrontat nou vegades, pel que un terç dels partits ha acabat amb un triomf pels catalans: 1-2 (1957), 0-3 (2010) i 0-2 (2019). Ara bé, al mateix temps el Girona hi ha encaixat encara més derrotes. Fins a cinc: 4-0 (1957), 7-1 (1959), 2-0 (2010), 1-0 (2016 i 2020). El precedent més recent, per tant, va sortir creu. Ho completa un únic empat: 1-1 el 2009. Demà, desè duel servit en safata.