El Girona mostra «desconcert i preocupació» pel VAR

El Girona ha reaccionat al trist arbitratge del partit d'aquesta tarda a Vallecas, que ha acabat amb derrota gironina. La desfeta contra el Rayo (2-1) frustra el somni del play-off, però la indignació s'incrementa encara més arran de l'actuació de Pulido Santana i el VAR. Primer per no revisar una trepitjada sobre Arnau Martínez a l'àrea i després per intervenir i rectificar un penal a favor dels de Francisco per unes mans d'Óscar Valentín. El tècnic ja ha mostrat la seva postura contra les decisions arbitrals després del partit i ara ho ha fet oficial l'entitat. Com a conseqüència de la "resolució d'algunes accions del joc", el club blanc-i-vermell s'ha pronunciat amb un comunicat per expressar el seu "desconcert i preocupació".

El comunicat

"Davant algunes de les decisions arbitrals que s'han produït en el partit d'avui davant el Rayo Vallecano, el Girona FC vol expressar el seu desconcert i preocupació per la resolució d'algunes accions del joc. El Club entén que el VAR és una eina útil però en el partit d'avui i en altres de recents, la interpretació que ha fet d'aquestes imatges no segueix els mateix criteris que en altres casos. Fa unes setmanes, també, el Club va reclamar veure unes imatges del VAR del Girona-Almería determinants pel resultat del partit i que no es van emetre, com és habitual en aquests casos, per televisió. La resposta oficial no va incloure cap d'aquestes imatges.

Tornant al partit d'avui, hi ha dues accions clares que reforcen aquesta sensació de mal ús del VAR. Una trepitjada dins l'àrea contrària a Arnau que en altres partits i situacions molt similars el VAR ha revisat i s'ha considerat com penal i les mans que s'han assenyalat com a penal favorable al Girona i que l'àrbitre a instàncies del VAR ha revisat i anul·lat.

Insistim. El Girona FC dona ple suport al VAR com a eina però, de la mateixa manera que han expressat altres Clubs, demanem un criteri més clar que eviti interpretacions que posin en dubte el seu valor i que perjudiquen als equips i també al propi VAR".