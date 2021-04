Iraola ho té clar: «Se li posarà tot a favor a l'equip que marqui primer»

El Rayo no es va exercitar fins ahir a la tarda, quan també va parlar el seu entrenador, Andoni Iraola. Tot recordant que el Girona els «amenaça» per l'últim lloc del play-off d'ascens, va animar a «tornar a fer un bon rendiment» i «bé les coses» per intentar guanyar. Té molt clar que «se li posarà tot de cara a l'equip que marqui primer» i per això demanava «concentració» i un «bon inici» als seus futbolistes, que han demostrat una «gran intensitat defensiva» en les últimes jornades.

Tampoc està gens malament el Girona i Iraola ho sap. «Ells arriben en una bona dinàmica, guanyant onze punts dels últims quinze. Però nosaltres també estem bé. Ens enfrontarem a un rival directe i cada cop queda menys, pel que els punts tenen moltíssima importància. Ja anem mirant els average i tot això. Contra l'Sporting vam perdre una bona oportunitat i ara esperem que això mateix no ens passi».

També va parlar de les baixes dels gironins, afectats per dos casos de coronavirus. «Esperem que no sigui res greu i que no es vegi afectat ningú més. A aquesta alçades ja ens ha passat a molts equips al llarg de la temporada i són coses davant les quals ens hem d'adaptar. Situacions com aquestes fan que t'uneixis encara més i això pot provocar que al final acabis sumant bons resultats», va valorar.