Un «ser o no ser» marcat per les incomptables baixes

Tantes setmanes parlant del mateix. De si el sisè lloc està a més o menys punts. Lluny fins fa quatre dies, l'horitzó s'ha acabat acostant i es troba a tocar. El torna a tenir el Girona més a prop que mai. A dues passes. El «ser o no ser» al play-off es juga aquesta tarda a Vallecas. Per més que Francisco Rodríguez recordi que el d'avui no és pas l'últim partit de la Lliga i que encara quedaran jornades per davant, gaudir d'opcions reals de jugar la promoció passa per guanyar. Perquè perdre ho deixaria molt difícil, per no dir que seria gairebé impossible. La sisena plaça, l'objectiu real, és a només tres punts. A un triomf. La victòria permetria no només empatar a punts amb el Rayo, sinó superar-lo tenint el gol average a favor. Això sí, els madrilenys encara hauran de recuperar el dimecres vinent el duel contra el Mirandés que es va ajornar dies enrere per culpa de la covid-19. Un virus que ha fet estralls, i de quina manera, a l'expedició blanc-i-vermella, mermada per les baixes.

L'escenari és clar. Si el Girona vol encadenar el seu segon play-off consecutiu, no li queden gaires més opcions que sortir a mossegar al camp d'un rival que també sap de què va la cosa. Hi ha molt en joc a Vallecas. Ho sap Francisco. «És el partit més important», deia durant la prèvia. El problema és que l'afrontarà amb més baixes de les esperades. El pa de cada dia, això sí. «El que he viscut aquesta temporada no m'havia passat mai enlloc», recordava. No té una jornada tranquil·la l'entrenador. Sempre ha de fer mans i mànigues per completar la convocatòria. Aquest cop, a les lesions se'ls uneixen dos casos positius per coronavirus. El d'un parell de futbolistes que des d'ahir es troben aïllats als seus respectius domicilis.

Només 14 jugadors del primer equip estan disponibles. La zona més afectada és la defensa. Dos dels tres únics centrals que té a la primera plantilla no estan disponibles. Bernardo Espinosa (lesió al bessó) i Juanpe Ramírez (problema a l'adductor dret) estan lesionats. L'únic sa, l'uruguaià Santi Bueno, serà titular sí o sí. Difícil que torni a repetir, per tant, una línia de cinc al darrere com ha fet el tècnic en la majoria dels últims partits. «És evident que haurem de fer canvis. Està decidit, però no vull donar pistes al rival», deia. S'intueix, per tant, que Francisco ha rumiat, i de quina manera, tornar a jugar amb només dos centrals i dos laterals. El jove Arnau Martínez té molts números d'acompanyar Bueno. Ha sigut titular aquests últims partits, superant la prova amb nota i fins i tot servint un parell d'assistències de gol. Disposa de més opcions això sí al damunt de la taula. Sobretot si passa per alt les baixes i es manté fidel al dibuix que l'ha acompanyat darrerament. «Si perdem temps pensant en això no tindrem la força que ens cal per guanyar», deia. Per tant, Francisco pot posar fins i tot algun home més al darrere. Qui sap. A banda de Bueno i Arnau, també podria posar-hi algun dels laterals com Jordi Calavera o Antonio Luna. «Estan preparats per jugar on sigui», afirmava.

Bernardo i Juanpe no són els únics absents. A la infermeria també hi és Samu Sáiz, just quan recuperava la seva millor versió. El 10 té afectat el múscul isquiotibial i en té per unes dues setmanes. Tampoc arriba a temps Pablo Moreno, que fa unes setmanes que està fora de combat. S'hi suma Ramon Terrats, descartat. Encara n'hi ha més, perquè en l'últim moment han caigut Enric Franquesa i Valery. Un panorama desolador. Per completar el trencaclosques Francisco ha citat els joves Monjonell i Suleiman, que s'uneixen a Arnau i Kébé, també sense fitxaencara del primer equip.

Malgrat les baixes, el Girona afronta el partit en el moment més dolç de la temporada, amb cinc jornades sense perdre i 11 punts dels últims 15 al sac. No perd a fora des del gener i homes com Mamadoy Sylla i Cristhian Stuani han recuperat la seva millor versió. Seran la principal arma ofensiva per a Francisco, que haurà d'escollir entre Gumbau, Monchu, Cristóforo i Kébé per forjar la zona de mitjos.

Se la juga el Girona i també el Rayo, que té la possibilitat d'obrir forat. Andoni Iraola, el seu entrenador, té la baixa segura del central Catena per sanció i està pendent de l'estat físic d'un altre defensa com ho és Velázquez. Martín Pascual i Saveljich són els únics centrals ara per ara disponibles. Joni Montiel, Pozo, Ulloa i Martos estan descartats, mentre que Trejo serà dubte fins a l'últim moment.