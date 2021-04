El Rayo i el VAR trenquen el somni del Girona

Si no es tractava d'una final, poc li faltava. El Girona ha trencat el somni a Vallecas (2-1), quedant-se sense opcions d'atrapar la zona del play-off. Aquesta tarda la sisena plaça era a només una victòria. L'han tingut els de Francisco, però ha sigut vist i no vist. Concretament, la glòria els ha durat un minut. Un gol de Santi Bueno al 36 permetia que l'equip fes un cop sobre la taula en la lluita per la promoció. Era massa bonic. Perquè el Rayo l'ha fet tornar ràpidament a la realitat amb una rèplica de Santi Comesaña al 37. I un cacau d'Isi al 74. Per no perdre el costum, els gironins marxen perjudicats per les decisions arbitrals: el VAR no ha assenyalat un penal per una trepitjada a Arnau Martínez i n'ha desestimat un altre per unes mans de Trejo. El sisè lloc s'allunya a sis punts, amb l'afegit que els madrilenys recuperaran dimecres el partit ajornat contra el Mirandés.

Minvat per les baixes -fins a set futbolistes s'han quedat a Girona-, Francisco tenia ben poques opcions per escollir l'onze. Tot i les lesions de Bernardo i Juanpe, però, el tècnic se les ha empescat per mantenir el dibuix que tants bons resultats li ha donat les darreres setmanes amb tres centrals: Santi Bueno, Arnau Martínez i Antonio Luna. Els carrils els han ocupat per Yan Couto i Aday; el mig del camp per Cristóforo, Monchu i Gerard Gumbau; i al davant Mamadou Sylla i Cristhian Stuani.

A diferència del partit d'anada a Montilivi, el Girona ha tirat pel dret. Perdonant dues ocasions clares per posar contra les cordes els d'Andoni Iraola. Couto l'ha tingut amb una rematada des de l'interior de l'àrea, a centrada d'Aday, salvada per Dimitrievski. Després Sylla s'ha quedat a un pam d'engaltar una bona assistència de Gumbau (min. 7). Per la seva part, el Rayo ha posat a prova a Juan Carlos amb un xut de Fran García que el porter ha interceptat sense problemes. De la mateixa manera que ha atrapat un cacau d'Álvaro. Els gironins han topat un altre cop amb l'arbitratge, després que el VAR no entrés per revisar un penal per una trepitjada de Fran Gracía a Arnau (min. 11), que ha deixat el central a terra uns minuts.

El partit s'ha posat d'allò més entretingut, amb arribades a les dues àrees. Sylla ha tornat a estar a prop del gol amb un cop de cap al pal (min. 25). Immediatament, Juan Carlos treia a córner un xut llunyà de Bebé. A poc a poc, els madrilenys han anat ofegant el Girona. Veient com la defensa es feia un fart de patir i cedia cada dos per tres, el mur ha sigut Juan Carlos. Una falta forçada per Stuani, ha donat la llum als de Francisco. I és que Santi Bueno ha obert la llauna amb un cop de cap d'una pilota penjada per Gumbau (min. 36). L'eufòria ha durat ben poc. Perquè el Rayo ha empatat en la següent acció amb una diana de Santi Comesaña procedent d'una jugada per banda esquerra (min. 37).

Tot estava per decidir a la segona part. Amb més calma per als dos equips. Stuani ha tingut una rematada de cap, però Cotuo estava pel mig interferint en l'acció i l'esfèrica ha sortit desviada (min. 54). Luna s'ha mostrat hàbil per frustrar una ocasió Trejo. El cronòmetre ha seguit avançant, sense que Francisco pogués fer gaires retocs. Kebé ha entrat per Cristóforo (min. 72). La gerra d'aigua freda ha arribat poc després, quan Isi ha marcat des de la frontal (min. 74). Juan Carlos no ha pogut fer res. Pintaven bastos. I el Girona estava de pega perquè l'àrbitre ha desestimat un penal per unes mans de Trejo després d'assenyalar-lo en primera instància i rectificar amb l'avís del VAR. Així impossible.

FITXA TÈCNICA

Rayo Vallecano: Dimitrievski, Santi Comesaña (Suárez, min. 86), Trejo (Guerrero, min. 89), Bebé (Isi, min. 69), Antoñín (Pozo, min. 69), Advíncula, Álvaro, Óscar, Saveljich, Martín (Martos, min. 86) i Fran García.

Girona: Juan Carlos, Couto, Santi Bueno, Arnau, Luna, Aday (Bustos, min. 78), Cristóforo (Kebé, min. 72), Monchu, Gumbau (Bárcenas, min. 78), Sylla i Stuani.

Gols: 0-1, min. 36: Santi Bueno; 1-1, min. 37: Santi Comesaña; 2-1, min. 74: Isi.

Àrbitre: Pulido Santana. Ha amonestat Santi Comesaña, Trejo, Saveljich, Advíncula (Rayo Vallecano); Couto, Stuani (Girona).