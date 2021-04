«El VAR ens ha perjudicat un altre cop»

La cara de Francisco ho deia tot. "Estem realment fotuts i enfadats", reconeixia després de la derrota d'aquesta tarda a Vallecas. "Se'ns ha escapat un partit que no mereixíem perdre. Hem tingut ocasions de gol i ens ha perjudicat novament el VAR. No ha entrat en una jugada i en canvi si que ho ha fet per treure'ns un penal a favor", ha explicat. Es referia el tècnic a la trepitjada a Arnau de la primera part i les mans d'Óscar Valentín que han quedat en un no res: "No he vist la repetició de la jugada, però a 50 metres ja ens ha semblat que era una entrada per mirar-la. Marxem perjudicats. Algun dia es donarà el contrari. No pensaré que és premeditat perquè tothom s'equivoca en la seva feina".

L'arbitratge

Hem parlat motles coses amb Pulido Santana. És un àrbitre que dialoga i jo entenia que no estava sent just amb nosaltres amb moltes coses. A la segona part ha canviat molt i totes les faltes eren en contra nostra. La segona part no ha estat bona per Pulido, com altres dies no ho seran per mi. M'ha reconegut que ho tindrien en compte. Estic fotut perquè era un partit molt important per nosaltres. L'equip ha donat la cara i a l'inici de la primera part hem pogut marcar quatre gols. Ara tenima una altra final divendres".



El play-off

"Hem fet un pas enrere a la sisena plaça, però a partir d'a qui ens queden 8 finals i hem de disputar el pròxim i intentar guanyar. Avui no ha sigut perquè l'equipo no ho volgués. Podem imaginar com va ser el dia d'ahir... (referint-se a les baixes). Hem estat a prop de treure un resultat positiu. El rayo se'n va i amb el goal average a favor".



L'encert



"Ens ha faltat encert. Hem tingut ocasions molt clares de gol i jugant bé. Amb la plantilla que té el Rayo, hem plantat cara. No hem estat encertats i estic convençut que si haguéssim tingut el penal que no ha sigut hauríem guanyat el partit perquè l'equip tenia ànima i amor propi".