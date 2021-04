Dotze partits consecutius encaixant

Per fi havia aconseguit certa regularitat el Girona, que tot i encadenar cinc jornades sense perdre no podia tancar amb clau la seva porteria. Ahir, un mes després, es queia de nou i els números negatius en defensa van creixent. Ja són 12 partits de Lliga consecutius encaixant algun gol. Des del passat 23 de gener passat que no es deixa la porteria a zero. Aquest 2021, només s'ha aconseguit contra Espanyol (1-0) i Sabadell (0-0). S'han rebut 17 gols en les darreres 12 jornades. Així es fa difícil treure els partits endavant. Per sort, l'equip ha recuperat l'olfacte golejador i només així havia sumat 11 dels últims 15 punts. Però a Vallecas, desfeta.

L'últim cop que el Girona es va estar 12 jornades seguides rebent com a mínim un gol va ser fa dues temporades, la del descens a la Segona Divisió A. Del 10 de novembre del 2018 al 25 de febrer de 2019 l'equip llavors dirigit per Eusebio va rebre 20 gols. L'any passat, com a molt es va estar vuit partits seguits encaixant.