Dues jugades polèmiques més que disparen la indignació contra el VAR

«No vull pensar que és premeditat perquè segur que no és així. Ells fan la seva feina i nosaltres la nostra, però sortim perjudicats». És Francisco Rodríguez parlant dels àrbitres. Dels que hi ha a la gespa i dels que mouen els fils al VAR. L'entrenador del Girona va acabar ben enfadat després de veure com el seu equip perdia a Vallecas. El Rayo va capgirar el gol inicial de Santi Bueno però al llarg de 90 minuts hi van haver dues accions polèmiques. Totes dues, en contra, amb dos possibles penals no assenyalats. Jugades que se sumen a una llista de greuges que semblen perseguir els blanc-i-vermells, als qui el videoarbitratge no sol afavorir massa.

Amb deu minuts ja a la butxaca, el jove Arnau Martínez es va incorporar a l'atac i va rebre una clara trepitjada de Fran García que el va fer caure al terra. Tot va passar dins l'àrea del Rayo Vallecano. No es va xiular res i el VAR no va intervenir. La repetició demostra clarament que hi ha contacte i que el defensa del Girona cau perquè el peu del rival així ho provoca. Aquesta mateixa temporada, en els partits Cartagena-Ponferradina i Sporting-Mallorca hi ha dues trepitjades a l'àrea que s'acaben traduint en penal. Just al contrari del que va passar ahir.

Ja amb el marcador en contra i enfilant el tram final del partit, amb 2-1 al marcador, Óscar Valentín va desviar amb la mà una passada dins de l'àrea. Contacte clar. Pulido Santana ho va veure i no ho va dubtar. Decidia assenyalar la pena màxima. Aquí sí que va voler dir-hi la seva el videoarbitratge, ahir en mans del balear Varón Aceitón. Es va revisar l'acció i Pulido Santana, tot i veure que la pilota impactava a la mà del migcampista, consideraria que ho va fer de manera involuntària. Va desfer la seva decisió inicial i no hi va haver penal. I això que a la primera part el col·legiat havia xiulat falta d'Aday per unes mans molt similars.

No és el primer cop que el Girona veu com la intervenció del VAR se li gira en contra dels seus interessos. No fa pas massa, l'Almeria guanyava a Montilivi amb un gol d'Umar Sadiq en un més que possible fora de joc. Des de Las Rozas el gallec Pérez Pallás, va estar-se uns cinc minuts mirant-se la jugada però va donar-li validesa. Just quan pocs partits enrere el criteri havia sigut un altre en una acció molt similar. Contra el Leganés i també a l'estadi, Santi Bueno marcava però el gol era anul·lat .també per Pérez Pallás, quan el defensa estava en línia. Davant del Mallorca, a la primera volta, sortia creu amb el VAR i el gallec de nou implicats. El gol de Pablo Moreno no pujava al marcador per una suposada empenta. Aquell mateix dia, Ramalho va veure la vermella per una entrada similar o fins i tot més lleu que la que a Ruiz de Galarreta li havia costat la groga.