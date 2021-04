I ja són tres

Pulido Santana va passar ahir a formar part del reduït grup d'àrbitres, podríem dir que de mal record pels aficionats gironins. Un grupet selectiu format fins ara per Ocón Arráiz i Pérez Pallás.

D'Ocon se'n recorda sobretot el penal que li va pispar al Girona FC ja fa anys al camp de l'Almeria, en una caiguda claríssima de Javi Acuña a l'àrea. Després varen venir altres episodis, com un arbitratge a Mallorca, on va expulsar Richy i Carles Mas, just abans de la darrera jornada que l'equip havia de jugar a casa en aquell famós partit contra el Lugo.

De Pérez Pallás, ja molt més cap aquí en el temps, se'n recorda la targeta i expulsió d'Stuani en el segon partit del play-off definitiu d'ascens jugat l'any passat contra l'Elx.

Ahir, Pulido Santana va escatimar una segona targeta groga -que hagués estat expulsió- a Santi Comesaña en el primer tram de partit, també va passar per alt un possible penal sobre Arnau a la primera part i va retirar la decisió d'un segon penal per mans d'un defensor del Rayo, just a les acaballes del partit.

Però més enllà d'això, el canari va demostrar que ni de bon tros era l'àrbitre que necessitava una final com la que ahir disputaven madrilenys i gironins. Com diria el tòpic, ras i curt, va fer un molt mal arbitratge que no va deixar content ningú. Bé, al Rayo Vallecano sí.

I ara, amb la derrota a Vallecas, poc menys que la Lliga acabada pels gironins, que només tenen com a mínima esperança que el seu rival d'ahir no guanyi el pròxim dimecres en el partit ajornat contra el Mirandés. Perquè si els sis punts que hi ha actualment de diferència -en realitat set amb el goal-average- pugen a nou, aleshores sí que ja no hi haurà ni opció de somiar amb un final inesperat.

I no serà perquè ahir el Girona FC no s'ho mereixes, sinó tot el contrari. Caldria aplaudir un equip que amb set baixes, només divuit homes disponibles i obligat a fer pedaços a la defensa va plantar cara als madrilenys i els hagués posat contra les cordes amb un arbitratge normal.