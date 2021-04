La Lliga deixa de pagar xàrters i PCRs al Girona i als clubs de Segona

LaLliga, la patronal futbolística que presideix Javier Tebas, no ho reconeix ni ho reconeixerà. És més, als equips de Segona Divisió que han protestat, formalment, per descomptat, per telèfon, per decisions tan incoherents en comparació amb el que s'ha viscut fins ara, els portaveus de LaLliga els han assegurat que no era «per falta de diners» , sinó perquè la situació ja no requereix la necessitat (i seguretat) de viatjar en vols xàrters ni realitzar els caríssims PCRs. LaLliga considera que tothom pot moure's en vols regulars i /o amb autobús, i realitzar únicament test d'antígens «perquè està demostrat que detecten molt millor la càrrega viral».

El Girona, com la resta dels de Segona, és un dels clubs afectats. Tota la temporada passada i el que s'ha completat de l'actual, l'expedició s'ha desplaçat en vols xàrters, amb la consegüent ajuda de LaLliga. L'última vegada, fa dues jornades, quan es va jugar a Las Palmas. Aquest cap de setmana, però, el viatge a Madrid ha sigut molt diferent. L'expedició va marxar divendres al migdia en TAV i va tornar ahir, després del partit, en autobús. I així s'hauran d'anar fent la resta de viatges que resten a la temporada, Oviedo, Logronyo, Màlaga i Cartagena.

Sigui perquè LaLliga s'ha quedat sense diners (un executiu d'un dels equips catalans de Segona ha reconegut a El Periódico -pertanyent a Prensa Ibèrica, el mateix grup editorial que el Diari de Girona- que un membre de la patronal li havia arribat a justificar la retallada dient-li que «els equips de Primera han protestat perquè us donem massa diners»). O sigui perquè l'staff de Tebas pensi que la situació sanitària està, que no ho està, per descomptat, prou controlada com per no gastar-se més diners en vols xàrter, que eviten contagis, la veritat és que, des de fa unes setmanes, dies, la patronal ha deixat de subvencionar els xàrter i ha decidit estalviar-se, també, els diners de PCR.

Això ha indignat els equips de Segona, molt especialment als illencs: Reial Mallorca, Tenerife i Las Palmas. És més, Las Palmas, que ahir jugava a Oviedo, va arribar ahir a Astúries i torna a la seva illa avui, és a dir, sense xàrter ha hagut d'agafar múltiples vols nacionals i fer un munt de salts. I així tots. Fins ara, LaLliga pagava la diferència del que costava un viatge normal, amb vols regulars, i el que costa un xàrter. Si un desplaçament amb vols normals costava 12.000 i el mateix desplaçament en xàrter sortia per 25.000, la patronal abonava a el club que viatjava els 13.000 euros de diferència.

El problema, segons es queixen els clubs de Segona, és que LaLliga ha deixat d'ajudar amb els vols, desplaçaments i PCR, just «aprofitant el truc, el parany, que com que estem ja en les últimes deu jornades, no podem ajornar cap partit per Covid-19, el que ens dificulta encara més driblar la possibilitat que els nostres futbolistes s'encomanin». I és que a partir d'ara, si un partit no es pot jugar pel virus, es dona per guanyat a l'equip que sí que tenia prous jugadors, i ja no es jugarà.