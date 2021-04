«El VAR ens ha perjudicat un altre cop»

Amb la cara pagava. Va ser una barreja d'emocions: frustració, tristesa, ràbia... Condicionat per incomptables absències i una plantilla curta d'efectius, Francisco va fer miracles per poder marxar de Vallecas amb opcions de guanyar. Se'n va sortir prou bé l'equip, «donant la cara» amb «ocasions molt clares de gol i jugant bé davant la plantilla que té el Rayo». Però al final no va poder ser perquè els madrilenys, amb l'ajuda del VAR, van aferrar-se al play-off. El sisè lloc queda ara a sis punts i al Girona li queden vuit «finals».

A part de valorar la posada en escena de l'equip, el tècnic va carregar de manera diplomàtica, i amb raó, contra l'arbitratge. Va mostrar-se especialment crític amb el VAR i Pulido Santana perquè «entenia que no estava sent just amb nosaltres». «Ens ha perjudicat un altre cop», va dir.

«Estem realment fotuts i cabrejats. Se'ns ha escapat un partit que no mereixíem perdre. Hem fet un partit complet i hem tingut forces aproximacions i ocasions de gol. L'actuació del VAR ens ha perjudicat un altre cop. No ha entrat en una acció a la primera part (Arnau) i després sí a la segona per rectificar un penal... Marxem fotuts perquè hem perdut».

«No he vist la repetició de la jugada sobre Arnau, però a 50 metres ja m'ha semblat que era una entrada per mirar-la com a mínim. Però ni això. Hi ha hagut una mà d'Aday a la primera part que quasi ens costa un tir de Bebé i que ha sigut pràcticament igual que la jugada del penal. Ens han xiulat falta per mans i gairebé ens costa un gol. Les d'Óscar Valtenín, no. Les han revisat al VAR i ens han anul·lat el penal i pilota per ells. Marxem perjudicats. Algun dia es donarà el contrari. No pensaré que és premeditat perquè no és així. Ells fan la seva feina, nosaltres la nostra i sortim perjudicats».

«Hem parlat moltes coses amb Pulido Santana. És un àrbitre que dialoga i deixa parlar. Jo entenia que no estava sent just amb nosaltres amb moltes coses. A partir de la segona part l'arbitratge ha canviat molt i totes les faltes eren en contra nostra. Es pot equivocar com qualsevol. Per mi la segona part no ha estat encertada per Pulido, com altres dies no ho seran per mi. Li he dit que quatre minuts d'afegit em semblaven molt poc perquè ha entrat el VAR, dos jugadors el Rayo han necessitat assistència, hi ha hagut sis canvis... Durant el partit m'ha reconegut que ho tindrien en compte, però al final han sigut pocs minuts. Estic fotut perquè era un moment clau per nosaltres i perdem. Potser m'estic centrant molt amb el VAR, però no vull oblidar que l'equip ha donat la cara i a l'inici de la primera part hem pogut marcar quatre gols. Ara tenim una altra final divendres (Saragossa)».

«Hem fet un pas enrere a la sisena plaça, però a partir d'aquí ens queden 8 finals i hem de disputar el pròxim i intentar guanyar. No ha sigut perquè l'equipo no ho volgués. Podem imaginar com va ser el divendres... (referint-se a les baixes). Hem estat a prop de treure un resultat positiu. El Rayo se'n va i amb el goal average a favor».

«Ens ha faltat encert. Hem tingut ocasions molt clares de gol i jugant bé. Amb la plantilla que té el Rayo, hem plantat cara. No hem estat encertats i estic convençut que si haguéssim tingut el penal que no ha sigut hauríem guanyat el partit perquè l'equip tenia ànima i amor propi».