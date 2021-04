Les penyes també es queixen

El Girona va fer públic el seu desconcert dissabte al vespre arran de l'actuació del VAR després de la derrota a Vallecas (2-1). El club transmetia la preocupació per la diferent interpretació de diverses jugades en referència al penal assenyalat primer i anulat després per mans d'Óscar Valentín (m.81) i per una trepitjada de Fran García a Arnau Martínez dins l'àrea a la primera part.

En aquest sentit, ahir la Federació de penyes del Girona FC va anunciar que donaran suport al club «en totes les accions de protesta que faci per demanar respecte al nostre Girona». La Federació diu en el comunicat que «no tindran por de les represàlies» i que cal dir «prou». Mostrava el seu «desconert, malestar i enuig per la diferent interpretació que fan els àrbitres i el VAR d'algunes accions del joc» i que en moltes ocasions s'ha «perjudicat clarament i d'una manera reiterada» el conjunt blanc-i-vermell. Ja no ara, sinó «en molts partits i en diferents temporades», assenyalant que aquest greuge se sol produir en partits «decisius».