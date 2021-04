Un esprint final de vuit partits

La derrota a Vallecas de dissabte passat va deixar molt tocats els ànims del vestidor i, alhora, de l'afició del Girona. Les aspiracions de poder continuar lluitant per la sisena plaça passaven per aconseguir un resultat positiu contra el Rayo, el sisè classificat, que era a tres punts (i un partit menys) dels gironins. Amb la desfeta, la distància amb els madrilenys es va ampliar a 6 i avui encara ho podria fer més si superen el Mirandés en el partit ajornat. La diferència respecte a les posicions serà, passi el que passi, de 7 punts perquè, en cas que el Rayo superi el Mirandés, avançarà l'Sporting i seran els asturians els que marcaran la sisena posició amb 56 punts.

Entremig de tanta negror i del pessimisme generalitzat de l'entorn, encara hi pot haver un bri d'esperança per al Girona. El ferro roent a què s'agafen els més optimistes passa, primer de tot, per superar divendres el Saragossa, però també per intentar atrapar l'Sporting. Els asturians són a 7 punts del Girona i encara han de visitar Montilivi en un dels 8 partits que resten per acabar la temporada. Aquí és on hi ha algun motiu per creure-hi. Abans de rebre l'Sporting, però, els de Francisco tenen quatre partits en els quals el marge d'error és mínim o directament no n'hi ha. A més a més, cal tenir en compte que en la mateixa situació i els mateixos punts que el Girona hi ha el Ponferradina. Són, doncs, 8 jornades per a intentar el miracle d'assaltar la sisena posició. Una fita molt difícil perquè el Girona hauria de signar una ratxa inèdita aquest curs, però que no és impossible.

Qualsevol fil d'esperança per encara aspirar al play-off passa per superar divendres el Saragossa. Serà el primer dels quatre partits que el Girona disputarà a Montilivi. Els altres quatre seran a domicili i de ben segur que caldran sumar una xifra molt pròxima al ple (24 punts) per obtenir el bitllet. En aquest sentit, per l'estadi hi han de passar, a banda del Saragossa (j.35), el Tenerife (j.37), l'Sporting (j.39) i l'Alcorcón (j.41). És en el partit contra els asturians on hi ha les esperances posades perquè si el Girona hi arriba amb opcions, una victòria suposaria retallar-los de cop tres punts i acostar-s'hi. Recuperar l'average (2-0 al Molinón) ja seria una missió més complicada. Per l'estadi també hi passarà un Tenerife que encara somia amb poder arribar al play-off. L'últim partit a Montilivi serà contra un Alcorcón que, molt probablement, estigui lluitant per la permanència.

A domicili, no són desplaçaments còmodes els que queden al Girona. El primer serà el Nuevo Tartiere la setmana que ve contra un irregular Oviedo que encara ha de certificar la salvació. El següent serà a Logronyo davant un equip que es troba immers de ple en la lluita per evitar el descens. La penúltima sortida del curs serà a Màlaga contra un equip que si manté la bona dinàmica podria somiar amb el play-off. Per últim, el Girona tancarà la temporada a Cartagena on, probablement, els locals s'hi jugaran la salvació.

Vuit partits, vuit finals. Això és, doncs, el que li espera al Girona en aquest final de la temporada més estranya dels últims anys. Un exercici en què l'equip confia mantenir encesa la flama del play-off, com a mínim, algunes jornades més. Tot passarà, però per guanyar el Saragossa. Qualsevol cosa que no sigui la victòria esvaïrà d'una revolada el somni de continuar viu en la pugna per fer la promoció.

Aquestes darreres 8 jornades deixen diverses curiositats. Entre altres, destaca el fet que tant Ponferradina, com Rayo i Sporting s'han d'enfrontar a un Lugo, que a banda de ser sempre un rival perillós els últims partits, s'hi jugarà la salvació. Qui sap si enguany es gira la truita i els gallecs donen un cop de mà al Girona, al contrari del que va passar el curs 15-16. El Girona és l'únic dels quatre aspirants al play-off que tancarà la lliga a domicili, a Cartagena.