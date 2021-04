Juan Carlos: «La meva intenció és quedar-me però com més passi el temps es poden obrir altres vies»

EL PLAY-OFF

Vam perdre un partit important contra el Rayo que era un rival directe. Queden moltes jornades i molts punts per jugar. La situació és difícil i s'ha complicat una mica més, però en futbol pot passar de tot. En les últimes jornades sempre passen coses i no seria estrany que aconseguíssim una bona ratxa de resultats i acabéssim arribant a disputar el play-off.



ELS RIVALS

El bonic del futbol és que no sempre guanya el millor i passen coses estranyes. Res és matemàtic. Els únics comptes que em surten són els de guanyar els nostres partits. Llavors haurem d'esperar que els altres no ho facin. Hem de jugar contra l'Sporting i tenim altres duels que poden ser importants. Cal fer la nostra feina, que és l'únic que podem controlar. Estem en una situació immillorable per treure l'orgull i demostrar que lluitarem fins al final.



ELS GOLS ENCAIXATS

No sabia la dada de 12 jornades encaixant. Les estadístiques hi són per trencar-se. És important ser sòlids i contundents en la parcel·la defensiva per tenir opcions de guanyar. Hem fet un pas endavant ofensivament darrerament i cal seguir en aquesta línia.



EL VAR

Estem una mica incrèduls, perquè jo necessito que m'expliquin el tema de les mans perquè no ho entenc. Hi ha una norma clara i considero que l'altre dia no es va aplicar. El 95% dels defenses defensen amb les mans a l'esquena perquè accions com aquella de Vallecas sempre se sancionen amb penal, però no va ser el cas. L'àrbitre va encertar però no sé què va pensar el VAR. No ens va ser favorable.



LA RENOVACIÓ

El club sap què penso i quina és la meva intenció. M'agadaria que s'hagués solucionat abans. Si arriba el moment, ja veurem què passa. De moment estic entrat a ajudar el màxim l'equip i a gaudir del dia a dia, que som uns privilegiats.



HI HA OFERTA?

La situació continua igual. Ells saben la meva intenció. Espero que se'm valori pel rendiment i el compromís d'aquests dos anys i tant de bo puguem continuar junts més temps. És la meva intenció.



LA DECISIÓ

Sé que el club està content amb mi perquè el director esportiu m'ho va transmetre en una conversa informal, però estan a expenses de la situació a final de temporada per prendre decisions. Estic content aquí i tant de bo ho puguem solucionar per continuar junts. Com més passi el temps, es poden obrir altres vies però la meva intenció és continuar aquí.



EL MOMENT DE L'EQUIP

És important haver fet un pas endavant en atac però al final es tracta d'equilibri. Amb el míster, l'equip sempre competeix. Hi ha dies que estem més inspirats i d'altres que menys. Tenim gent amb talent que ens pot donar alegries. És una competició de moltes jornades i no depèn de les últimes deu. Sempre dic que qui estudia l'últim dia té més possibilitats que l'atrapi el "toro".