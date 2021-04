El Rayo Vallecano ha desaprofitat aquest vespre l'oportunitat d'escapar-se classificació amunt perdent a contra el Mirandés a Vallecas (0-1). La derrota dels madrilenys fa beneficia el Girona, que veu com el play-off continua a 6 punts de distància i no s'amplia a 7. Amb aquest resultat d'avui, encara fa més mal la derrota de dissabte a Vallecas dels gironins (2-1), que els hauria permès estar de ple en la lluita per la sisena plaça. En aquesta batalla s'hi afegeix ara un Mirandés que suma 47 punts i encara té un partit pendent.