La derrota del Rayo manté el Girona a sis punts del «play-off»

Un gol de Cristo González als 72 minuts va permetre al Mirandés sumar tres punts a Vallecas davant d'un Rayo que no va acabar golejat per la bona actuació del seu porter, Dimitrievski, que va salvar al seu equip amb diverses intervencions que haguessin suposat una derrota més gran. Els madrilenys es mantenen sisens, amb sis punts d'avantatge respecte el Girona en la lluita per la darrera plaça de promoció.

Després de dos partits absent, José Alberto López va tornar a seure a la banqueta del Mirandés després de superar el coronavirus i passar uns dies hospitalitzat. Des de la línia de banda va veure com els seus jugadors van complir les seves instruccions d'intentar ser protagonistes i tractar de tu a tu a el Rayo. El premi el van trobar finalment els visitants a 18 minuts del final en una acció de Cristo que va donar els tres punts al Mirandés.