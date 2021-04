Alberto Zapater Ànima, icona i referent del Saragossa amb 35 anys

Montilivi tornarà a veure aquest vespre un dels jugadors més reconeguts i amb més trajectòria de la categoria. Amb 35 anys i més de 400 partits com a professional entre Saragossa, Gènova, Sporting de Lisboa i Lokomotiv de Moscou, Alberto Zapater continua liderant el Saragossa en la travessia pel desert de la Segona A. Ho fa igual de motivat que el primer dia tot i que les limitacions físiques lògiques de l'edat. Intermiten al principi de curs, d'ençà que Juan Ignacio Martínez li ha donat la titularitat, el Saragossa comença a respirar.

Tot va començar l'estiu del 2004, quan amb prou feines amb 19 anys i després d'una gran campanya al juvenil de Divisió d'Honor, Zapater va ser reclamat per Víctor Muñoz per fer la pretemporada amb el primer equip del Saragossa. El jove migcampista d'Ejea de los Caballeros se saltava dos escalons i passava de cop del juvenil al primer equip sense trepitjar ni el Saragossa C (Universidad de Zaragoza) ni l'Aragó (filial). Aquell mateix estiu, dos vells coneguts de l'afició del Girona com Chus Herrero i Luso Delgado, passaven del Saragossa C al primer filial. Tots dos, nascuts el 1984 i un any més grans que Zapater (1985), seguien l'etapa lògica de formació i saltaven de Tercera a Segona B. Zapater però, els avançava per la dreta a velocitat de creure i entrava directament en un vestidor amb il·lustres com Savio, Villa, Gabi Milito, Movilla, Javi Moreno o Aranzabal. La resta és una història prou coneguda: 350 partits entre Primera i Segona esquivant mil crisis institucionals, greus lesions i tot el que li se li ha ficat pel mig per convertir-se en una icona del Saragossa. A punt de fer 36 anys, Zapater és l'ànima de l'equip a la gespa i també del club per tot el que simbolitza.

«Encarna els valors del saragossisme i és un exemple per a qualsevol nano del planter. És el pal de paller del club. Sempre hi és i encomana els valors de la il·lusió, determinació, coratge i lluita», en destaca Luso, que va coincidir un parell de cursos amb Zapa al juvenil. Luso, que disputa la fase d'ascens a Segona A amb el Tudelano, recorda que Zapater «ja sorprenia de jove. Sobretot per la maduresa que tenia per l'edat i per com vivia 24 hores pel futbol».

En la mateixa línia el recorda Chus Herrero. L'excentral del Girona, que està jugant la fase per pujar a 1a RFEF amb el Tarazona, també va fer tota l'etapa de formació amb Zapater. «Tota la vida ha estat un obsessionat del futbol i del Saragossa. És una gran persona», diu. En aquest sentit, Chus Herrero assegura que l'ascens i, sobretot, la consolidació, de Zapater al primer equip amb 19 anys no va ser cap sorpresa. «Es pot tenir l'oportunitat però cal respondre i ell ho va fer. Mantenir-se tants anys al nivell que està és molt meritori. És un dels estendarts del Saragossa», subratlla.