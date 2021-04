El Bolívar de Granell queda fora de la fase final de la Copa Libertadores

El Bolívar s'ha quedat, aquesta matinada, sense el desitjat premi de participar a la fase de grups de la Copa Libertadores. El conjunt d'Àlex Granell, que ha disputat els 90 minuts, ha vist com el Junior de Barranquilla els capgirava el 2-1 del partit d'anada i els superava per 3-0. Els bolivians han jugat els darrers vint minuts amb un home menys per l'expulsió de Ramos, quan el marcador ja era d'1-0, en un gol encaixat després d'una greu errada del porter. Amb l'eliminació, el Bolívar competirà a la Copa Sudamericana CONMEBOL, la segona competició continental, on està enquadrat al mateix grup del també bolivià Jorge Wilstermann, l'Arsenal de Sarandí paraguaià i el Ceará brasiler. Si el Bolívar s'hagués classificat per la fase final de la Libertadores hauria competit al grup del Fluminense, River Plate i Independiente de Santa Fe.