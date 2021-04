Francisco: «Estàvem bé i estem bé tot i la derrota a Vallecas»

És conscient Francisco que el Girona ha trobat el camí. Tard, però els resultats han començat a arribar i tot i la derrota a Vallecas, l'andalús té clar que estan en la bona línia. Ara bé, també és realista i sap que a 8 jornades pel final i amb tanta diferència respecte al sisè, guanyar jugant malament deixaria «tothom» satisfet. Francisco no vol sentir a parlar de renovacions. Ni de la seva ni de la ningú. «Si ho fem bé fins al final, tots estarem més contents», assegura l'exentrenador de l'Almeria i l'Osca.

«Després del partit del Rayo, la gent estava fotuda perquè havíem fet moltes coses i ens en vam entornar sense res. Vam fer prou mèrits per treure quelcom de positiu de Vallecas. A partir d'aquí, aquesta setmana hem tornat a recuperar l'optimisme amb el dia a dia que ens ha fet veure que havíem de preparar el partit del Saragossa com tots els anteriors. Els jugadors estan mentalitzats de guanyar contra un rival difícil, amb una implicació terrible, ganes de jugar i de continuar millorant el nostre joc per arribar a la victòria».

El tema s'ha comentat. No només va ser la inhibició en el penal d'Arnau o en les mans, sinó tantes accions que ens han perjudicat quant a resultats. Mirant enrere recordem molts partits on no ens han afavorit. Hem estat fotuts però ens toca preparar el partit de demà i pensar que no tornarà a passar. I que si passa, que serà al contrari. Confiem en la professionalitat del trio arbitral que mirarà de fer les coses bé».

«Tant de bo poguem mantenir oberta la via per 6a plaça. Tot depèn de guanyar el Saragossa. Quan vam guanyar el Ponferradina hi érem a prop, després se'ns en va anar perdent a Vallecas... Cada setmana és el mateix. Ara toca guanyar i tornar a estar il·lusionats. Implica competir bé i superar un rival que ve de guanyar dos partits molt difícils. Els tres punts ens farien viure el cap de setmana molt diferent».

«Estan en el millor moment. Ho ha passat malament durant molt de temps però ve en el millor estat de forma, sobretot quant a resultats. Tenen jugadors molt experimentats que l'any passat es jugaven el play-off amb nosaltres. Nosaltres també estàvem bé i estem bé. No ens podem relaxar gens. Hi ha moltíssim en joc. Són tres punts importantíssims i hem de fer un pas endavant altre cop amb la mentalitat guanyadora que demanem des de fa algunes jornades. Ho han passat malament. Van tenir baixes i venien de fer play-off. Tenien un altre objectiu i es va veure a baix. N'ha sortit i ara és un equip perillós».

«Durant molt de temps hem tingut dificultats per entrenar. Ara tenim força més gent disponible. Quan hem aconseguit equilibri en això, l'equip ha millorat en concepte, en la millor versió dels jugadors. Ho hem treballat però ens ha costat. Estem en el millor moment amb pilota, creant oportunitats amb joc vertical. Tot i això, no m'importaria jugar pitjor i guanyar. Tant de bo fos jugant bé com contra el Ponferradina. Tenim l'obligació de sumar els tres punts perquè no hi ha cap més opció. Estem en bona línia i lluitarem fins al final».

«Ara mateix signo guanyar encaixant. Quan s'estira la manta, es destapa per dalt o per baix. Ara som més atrevits, tenim més gent a camp contrari mentre que al principi no podíem perquè necessitàvem punts per estar tranquils. El Ponferradina ens va marcar al 93, contra el Rayo en una acció quan estàvem bé...».

«Ni he demanat de parlar amb el club ni el club m'ho ha demanat a mi. Entenem que la situació és la que és: mirar d'acabar el millor la Lliga i que l'afició se senti orgullosa de nosaltres. És el primer objectiu. A partir d'aquí el que hagi de passar passarà, amb Juan Carlos, amb mi i qualsevol que tingui contracte o no. Ara és moment d'estar centrats a competir bé i, si fem això, l'any que ve possiblement tots estarem més contents. No em preocupa gaire la meva situació contractual ni la de cap jugador. Em preocupa que estiguin preparats per jugar i que sàpiguen, independentment de si tenen contracte o no, l'objectiu real de l'equip: estar preparats i mirar de guanyar».

«Té 18 anys que no havia estat al món professional. És un jugador molt valuós que necessita un procés, com d'altres grans futbolistes que han passat per aquí. Ara està bé, gaudeix, ha agafat molta massa muscular. És clar que ens hauria agradat trobar la millor versió abans. Quan no jugava ell, ho feia Calavera i molt bé».