L'àrbitre de l'expulsió de Stuani contra l'Elx

Després de la polèmica amb el VAR i amb Pulido Santana el cap de setmana passat a Vallecas, el Girona ha vist com la Federació designava un altre àrbitre d'amarg record pel club com López Toca. El càntabre va ser l'encarregat de dirigir la final del play-off contra l'Elx del curs passat. Aquell dia va fer cas al VAR rectificant la targeta groga que havia ensenyat a Stuani per la vermella quel i va indicar Pérez Pallas des del VAR. Enguany ja ha dirigit el Girona en la derrota a Tenerife (2-0), l'empat a Fuenlabrada (1-1) i el triomf a Cornellà (1-2).