El somni només es pot alimentar amb triomfs

La derrota de dissabte passat a Vallecas va frenar de cop la persecució del Rayo en les aspiracions del Girona de mirar d'assaltar la sisena plaça. Tan sols un empat hauria estat or -i no diguem una victòria- en un partit on els de Francisco van fer durant molts minuts les coses molt bé però van topar contra el VAR i una genialitat d'Isi Palazón. Amb 8 jornades només per jugar, les esperances de disputar la fase d'ascens són minses és veritat, però les sensacions i la competitivitat de l'equip les darreres setmanes fan que ningú llenci encara la tovallola. A més a més, el play-off continua a 6 punts perquè el Rayo va fallar dimecres i l'Sporting és a 7 encara. Difícil? Sí. Impossible? Encara no. Tot passa per sumar i sumar de tres en tres començant per aquest vespre contra el Saragossa. De res serveix pensar en atrapar el Rayo o en què l'Sporting ha de venir a Girona, si l'equip no és capaç de superar el primer dels vuit esculls que té d'aquí al final. Un triomf avui permetria continuar alimentant les esperances de lluitar pel sisè lloc. Qualsevol altra cosa diluiria el somni a la mínima expressió.

Per intentar retrobar el camí de les victòries, Francisco recupera efectius per a la causa. Unes quantes bones notícies té el tècnic per al partit d'avui en forma de recuperació de jugadors importnats. Bernardo i Pablo Moreno, lesionats, i Valery i Franquesa, amb covid-19 no estan estan disponibles però, per contra sí que podrà comptar amb Juanpe, Samu Sáiz i Terrats. Sens dubte, tres jugadors importants i, sobretot els dos primers, amb galons i experiència per a aquests tipus de partits. Difícilment el madrileny serà a l'onze titular, perquè tal i com va avançar Francisco «ha forçat» per ser-hi i encara no està al 100%. Per la seva banda, algun número més tenen de ser a l'onze, sobretot, Juanpe. El canari ocuparia el lloc de Luna i formaria l'eix central amb Bueno i Arnau Martínez. Res fa pensar que el Girona canviï de sistema. L'esquema amb tres centrals i dos carrilers funciona i l'equip es mostra més vertical i directe. Malgrat la derrota contra el Rayo, la dinàmica i sensacions eren positives el darrer mes i, en principi, el Girona hauria de continuar en la mateixa línia. Couto s'ha fet l'amo del carril dret i s'hi hauria de mantenir. A l'esquerra, hi opositen Aday i Luna. Pel que fa a l'atac, Stuani i Sylla continuaran jugant plegats.

Per la seva banda, el Saragossa arriba a Montilivi en el seu millor moment de la temporada. Juan Ignacio Martínez ha estat capaç de reflotar un vaixell que semblava durant moltes jornades foradat per tots costats i amb l'aigua al coll. El tècnic alacantí, que va rellevar l'interí Iván Martínez (entrenador del filial) que havia substituït Baraja, ha trobat la tecla. Les dues últimes victòries a Fuenlabrada (0-1) i contra l'Almeria (2-1) han reactivat un Saragossa que ja té 6 punts de distància respecte al descens i es mira el futur amb un altre aire. Aquesta fam de voler fer un pas més, que seria gairebé definitiu, cap a la permanència, els fa d'allò més perillosos. Ros i Atienza, lesionats i Vuckic, descartat, són baixa.