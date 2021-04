El Bolívar de Granell i Claure, fora de la Copa Libertadores

Cop dur per a un dels màxims accionistes del Girona, el bolivià Marcelo Claure, i per a l'excapità blanc-i-vermell Àlex Granell. El Bolívar, presidit per l'empresari, propietat del City Group i on juga el gironí,va quedar fora de la fase final de la Copa Libertadores després de perdre per 3-0 a Barranquilla contra el Júnior. De res va servir l'avantatge mínim amb què arribava el conjunt entrenat per Natxo González del partit d'anada (2-1). D'aquesta manera, el Bolívar haurà de jugar la Copa Sud-americana CONMEBOL, segona competició continental on queda enquadrat al grup de l'Arsenal de Sarandí paraguaià, el Ceará brasiler i el Jorge Wilstermann també bolivià. «No hi ha temps per a lamentacions. Toca pensar en la Sud-Americana que comença d'aquí a set dies. Bona nit» piulava Claure decebut de rebre la segona patacada en menys d'un any després del no ascens del Girona a l'agost. Un cop dur per a l'ambiciós projecte que Claure té per al Bolívar en motiu del centenari del 2025.

Un gol a la primera part fruit d'una gravíssima errada del porter bolivià va situar un perillós 1-0 al marcador. Malgrat tenir ocasions per empatar, a poc més de vint minuts pel final, l'expulsió de Ramos va suposar el principi del final del somni de jugar la Copa Libertadores. Dos gols més del Barrranquilla en els darrers minuts van liquidar el partit i, de retruc, el somni de Granell de poder jugar contra River Plate o Fluminense, que haurien estat, juntament amb l'Independiente de Santa Fe, rivals del Bolívar al grup de la Libertadores. «Gol ni a l'arc de Sant Martí! Dolorosa eliminació» o «El Bolívar juga el seu millor partit però acaba eliminat», eren alguns dels titulars d'ahir dels diaris bolivians Página Siete i El Diario.