Bueno, Gumbau i Aday veuen targeta i no jugaran a Oviedo

Nit gairebé rodona la del Girona ahir a Montilivi, que tot i guanyar tres punts que li serveixen per pressionar Rayo i Sporting i reactivar les seves opcions de lluitar per la promoció d'ascens, veu com perd fins a tres futbolistes per afrontar la propera jornada. De la munió d'advertits que arrossegava la plantilla, van acabar caient el defensa Santi Bueno i els migcampistes Gerard Gumbau i Aday Benítez. Tots ells van veure la targeta groga a la segona meitat, amb no massa minuts de diferència. Compleixen cicle, pel que seran sancionats amb un partit i es quedaran sense jugar al Carlos Tartiere d'Oviedo, el diumenge de la setmana vinent a partir de les dues de la tarda.

Perd per tant Francisco a tres teòrics titulars i estarà a l'espera, aquests propers dies i amb encara marge de maniobra, de recuperar algun efectiu més. No arribarà Bernardo, per tant la baixa de Bueno deixa Juanpe com a únic central. Franquesa i Valery han de passar la pertinent quarantena pel covid-19 i està per veure si arribaran a temps i en quines condicions ho faran. Pablo Moreno també s'hauria de recuperar i deixar enrere ja una lesió que fa temps que li està fent la guitza.