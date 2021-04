Si la setmana passada tothom va sortir de Vallecas parlant de l'àrbitre, algú pot explicar per què ahir xiulava López Toca a Montilivi? Sincerament, no té res a veure el resultat que s'hagués pogut donar entre el Girona FC i el Saragossa per escriure aquestes ratlles. Té realment a veure la poca sensibilitat i nul·la empatia d'aquells que controlen les designacions arbitrals.

Vaja, que després d'una setmana en què s'han queixat el tècnic, el club i les penyes, a qui correspongui no se li va ocórrer res més que portar a Montilivi l'home que fa uns mesos va expulsar Stuani en el definitiu partit contra l'Elx. Mmmmm, pel cap baix, desencertat, per no dir lleig.

Ja sé que López Toca ja havia xiulat altres vegades el Girona FC aquesta temporada i que té dret a tornar a Girona, però designar-lo per al partit d'ahir era com a mínim arriscat, perquè parlar de provocació em semblaria una mica massa fort. Tot i que seria com haver donat un pot de benzina a un bomber, esperant que si les coses no anaven bé, tingués prou criteri i una bona dosi de sort, per no fer-lo servir.

De totes maneres, també és veritat que si aquests dies parlem d'àrbitres és perquè en futbol i resultats l'equip no arriba on tots plegats voldríem. Perquè no sé si s'hi han fixat, però els equips que guanyen i van bé, difícilment solen parlar de temes arbitrals.

Potser és que si es guanya el futbol per si sol ja té prou condiment, però que en canvi quan no surten els resultats és quan hi falta salsa. No ho sé, deuen ser coses meves, però quan la queixa dels arbitratges i del VAR són ja tan habituals i generalitzades, evitar factors de risc amb segons quines designacions seria una bona manera de calmar-ho tot una mica. Sempre sabent que arbitrar és infinitament més difícil que jugar a futbol i que mai es fa a gust de tothom. Més aviat sol ser a gust de ningú.

Pel que fa al Girona, després del triomf d'ahir, una jornada més toca esperar què fa el Rayo i ara també l'Sporting, per saber on som. És el que té anar a remolc.