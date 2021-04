El Girona també juga a Oviedo i Logronyo aquest cap de setmana

el girona-saragossa en imatges. 1 Mamadou Sylla xuta davant l'oposició de Jair Amador en l'acció que va suposar el tercer gol de la nit. F

2 Nahuel Bustos, autor del 2-0, intenta controlar una pilota. F

3 Cristhian Stuani enraona amb López Toca després que l'àrbitre no li concedís un gol per una falta prèvia al porter del Saragossa Christian Álvarez. F

El Girona té poc marge de maniobra, pràcticament hauria de firmar una recta final de temporada immaculada, però a 7 partits d'acabar la lliga, continua enganxat, amb un bri d'esperança, a la lluita per fer la promoció d'ascens. La victòria contra el Saragossa deixa l'equip de Francisco a tres punts del Rayo i a quatre de l'Sporting, que encara han de jugar aquest cap de setmana. Avui, per tant, tocarà estar molt atents al derbi asturià Oviedo-Sporting (18.15), i demà tenir un ull posat al Logronyès-Rayo.

Dissabte passat el VAR va deixar el Girona ben frustrat a Vallecas. Haver guanyat aquell partit hauria representat estar avui en posicions de play-off, però ara només resulta un exercici de ciència ficció. Aquell partit es va perdre (2-1), però el Rayo va caure en l'endarrerit contra el Mirandés i va desaprofitar una bona ocasió per allunyar els perseguidors. Demà no pot fallar contra un Logronyès que pedala per fugir dels llocs de descens. L'altre objectiu del Girona hauria de ser l'Sporting. Fins i tot, amb més opcions d'atrapar-lo perquè avui és a quatre punts i encara ha de passar per Montilivi (ho farà el 16 de maig, en la jornada 39). Pot ser un partit clau si el Girona manté la bona línia dels últims partits, tant de joc com de resultats. Abans de rebre els asturians s'haurà de visitar l'Oviedo, rebre el Tenerife i jugar a Las Gaunas.

Una de les claus d'haver arribat a la recta final de temporada amb una mínima esperança s'ha de buscar en els últims partits. Dels darrers set, el Girona només n'ha perdut un (el de Vallecas, la setmana passada, 2-1, marcat per la polèmica amb el VAR. La resta de marcadors es resumeixen en empats contra Lugo (1-1) i Sabadell (2-2), i triomfs davant de Las Palmas (1-2), Albacete (2-1), Ponferradina (3-1) i ahir el Saragossa (3-0). En els triomfs es podria dir que en cara un d'ells l'equip ha anat millorant prestacions. A l'Albacete se'l va derrotar gairebé de miracle amb dos gols en l'afegit que servien per remuntar contra el cuer. En canvi contra Ponferradina i Saragossa, les dues últimes actuacions a casa, els de Francisco han mostrat la millor cara. Ahir, a més, tot i la incògnita final pel gol del Saragossa en fora de joc, deixant fins i tot la porta a zero, un dels capítols pendents.