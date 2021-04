El Girona rebrà al Tenerife dissabte 1 de maig a les 16h

La Lliga ha fet oficial els horaris de la jornada 37 de Segona Divisió. El Girona, en plena lluita per entrar en la zona de play-off, rebrà a Montivli dissabte 1 de maig a les 16h al Tenerife. Ho farà després de visitar el camp de l'Oviedo la pròxima setmana (diumenge 25 d'abril a les 14h).

Els blanc-i-vermells també hauran d'estar molt pendents dels partits entre Leganés i Sporting, diumenge 2 a les 18:15h, i de la visita del Rayo al camp del Sabadell, dilluns 3 a les 19h.

En el partit de la primera volta a l'Heliodoro Rodríguez López els canaris es van derrotar als gironins per 2-0, amb gols de Wilson i Fran Sol en la primera meitat. En un duel on el Girona va acabar amb deu homes, igual que el Tenerife, per l'expulsió de Nahuel Bustos a un quart d'hora pel final.