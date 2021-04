López Toca Tres penals a favor en quatre partits

Assenyalat eternament a la història negra del Girona per haver expulsat Cristhian Stuani a la final del play-off del curs passat contra l'Elx a Montilivi, no es pot dir que des de llavors López Toca hagi complicat la vida al Girona. Més aviat al contrari. En els quatre partits que aquesta temporada el càntabre ha dirigit el Girona, en tres li ha xiulat un penal a favor. El retrobament va ser a Cornellà, on va veure clara una falta de Cabrera a Bueno. Al camp del Tenerife, no en va xiular cap i sí que va expular un jugador per banda (Alberto i Bustos). A Fuenlabrada també va xiular un clar penal de Randy Nteka sobre Bárcenas. Ahir no va dubtar en les mans de Jair Amador (m.3).