Els tres davanters, Stuani, Sylla i Bustos, veuen porteria

S'ha perdut gairebé mitja temporada per problemes físics i li ha costat agafar el ritme i el punt que havia demostrat d'ençà de la seva arribada al Girona. «Tenia la gent molt ben acostumada», deia irònicament la setmana passada Cristhian Stuani. L'uruguaià, però, ha tornat i ho ha fet de l'única manera que sap, marcant. Amb el d'ahir, el Matador de Tala ja suma 8 dianes aquest curs i va igualar momentàniament Mamadou Sylla com a màxim golejador de l'equip. Tot i això, el vallesà es va afegir a la festa al final i també va veure porteria per signar el seu novè gol de la temporada. Abans, Nahuel Bustos també havia tornat a somriure amb el segon gol, el seu segon també de la temporada a la competició.

D'aquesta manera, els tres davanters del Girona van sucar ahir contra un Saragossa garrepa que amb proufeines va xutar a porteria. Tot al contrari que el Girona que no guanyava per 3-0 a Montilivi des del febrer del 2018 quan va superar el Leganés en partit de Primera Divisió. A domicili, sí que va aconseguir batr eel cur passat el Racing de Santander al Sardinero per 0-3.

Amb els gols d'ahir, doncs Sylla continua encapçalant el rànquing de golejadors del Girona amb 9, per davant de Cristhian Stuani, amb 8. El tercer màxim realitzador de l'equip és Samu Sáiz amb tres. L'altre davanter centre de l'equip, Nahuel Bustos, ja en té dos i sembla que ha despertat a temps després d'una més que discreta primera part de la temporada.