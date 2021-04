Couto i Bustos, en sintonia amb el bon moment que travessa el Girona

Divendres al Girona totes li van pondre. A la nit, contra el Saragossa (3-0), els gironins van somriure en veure com la successió d'esdeveniments durant els 90 minuts es decidien pel seu bàndol: penal rigorós a favor, bon joc i actitud... I sobretot, la confirmació del pas endavant que han fet dos dels cedit pel Manchester City: el lateral Yan Couto i el davanter Nahuel Bustos.

Un sortint de titular, el brasiler, i l'altre, l'argentí, començant el partit des de la banqueta van aportar el seu granet de sorra. Gumbau va direccionar una pilota al segon pal de Cristian Álvarez per què o Syllao Bustos rematés a plaer. L'ex del Talleres es va avançar per marcar el seu segon gol a la Lliga. Couto no va marcar. Essent lateral és complicat però la seva tendència ofensiva i posició arrelada a la línia de banda provoquen que faci moltes centrades. En una incrustació a l'àrea aragonesa va fer una passada horitzontal per què Sylla posés el 3-0. Gol i assistència respectivament per dos jugadors que no ho han passat bé durant gran part de la temporada i que sembla que ara estan rendint al nivell que tant s'esperava.

Tant Couto com Bustos van arribar a prèstec des de Manchester l'estiu passat. Tenen moltes coses en comú: són joves i el City va fer una gran inversió per fitxarCouto del Coritiba (6 milions) i Bustos del Talleres (6,5 milions). A això cal afegir-hi la poca continuïtat a l'inici de curs i la gairebé aportació nul·la que van oferir. S'ha de dir que l'adaptació de Couto es va fer esperar més que la de Bustos. No va debutar fins la jornada 12 contra el Mallorca, després no va tenir la regularitat desitjada. La continuïtat la va obtenir d'ençà el partit contra l'Almeria amb el canvi de sistema amb dos carrilers. D'ençà, vuit titularitats, un gol a Las Palmas i tres assistències.

Bustos, en canvi, va iniciar el curs amb molt de protagonisme. No obstantaixò, el gol no arribava i va acabar relegat a la banqueta. Però, fa dues setmanes contra la Ponferradina tot va canviar: va marcar el primer gol a la Lliga. Una acció que va fer que es tregués un gran pes de sobre. La diana no va ser fruit de la casualitat, divendres ho va ratificar veient porta per segon cop en tres jornades. Ara, en el tram més important de la temporada, on el Girona es juga les opcions reals de ser entre els sis primers, Couto i Bustos, per fi, somriuen i han donat el pas endavant necessari per ser dues peces importants per Francisco en els set partits que resten per cloure la Lliga.