El líder Europa frustra el Girona B a Montilivi (0-1)

El Girona B ha perdut aquest migdia contra el líder Europa a Montilivi (0-1), davant mig miler d'espectadors, en un partit que es presentava clau per mantenir-se en la lluita per l'ascens a la Segona RFEF. En conseqüència, els de Vizuete cauen al cinquè lloc i deixen el segon a un punt (pugen els dos primers). Després d'una primera part força igualada amb domini altern per als dos equips, els escapulats han condemnat només començar la segona amb un gol d'Albert Martí fruit d'un mal control de Jona.

L'Europa ha anat agafant el control del partit a mesura que s'arribava a l'equador del primer temps, sense aconseguir perforar la porteria de Jona. Ha estat a punt en una errada del porter gironí arran d'una centrada de Nolla, però la defensa s'ha encarregat de treure la pilota sota pals. Tot seguit, ha estat el torn per a Sergio que ha salvat un gol de Pachón a passada de Gené.

Jona no tenia el dia. A l'inici de la represa ha pagat una altra errada amb un preu molt car. I és que l'Europa s'ha avançat al marcador amb un gol d'Albert Martí després d'engaltar el rebot d'un mal refús del porter a un xut de David Jiménez (min. 46). Els nervis han començat a créixer entre l'equip blanc-i-vermell, buscant l'empat més amb el cor que no pas amb el cap. No ha arribat.



FITXA TÈCNICA

Girona B: Jona, Jofre Cherta, Pau Resta, Dan Coll, Brugué (Zamorano, min. 69 (Dawda, min. 81)), Pachón, Adrià Gené (Sulei, min. 69), Joel Priego (Sergi Benítez, min. 81), Ferran López, Iván Amoedo (Sala, min. 52) i Gonpi.

Europa: Sergio, Guti, Àlex Cano, Uri, Prats (Varona, min. 69), David Jiménez, Albert Martí (Ricki Vidal, min. 84), Pau López, Castell, Nolla (Carlos Cano, min. 69) i Sergi Pastells.

Gols: 0-1, min. 46: Albert Martí.

Àrbitre: Carrero Romera. Ha amonestat Zamorano, Ferran López, Dan Coll (Girona B); Uri, David Jiménez, Carlos Cano, Varona (Europa).

Estadi: Montilivi, 487 espectadors.