El Rayo empata contra el Logronyès (0-0) i també queda a 4 punts del Girona

El Girona, amb la victòria de divendres contra el Saragossa (3-0) i la derrota d'ahir de l'Sporting al derbi amb l'Oviedo (0-1), va veure com es quedava a només 4 punts dels asturians (cinquens). Avui tampoc se n'ha acabat de sortir el Rayo, que amb un empat sense gols a Logronyo (0-0), suma 56 punts, els mateixos que l'Sporting, i per tant també és quatre punts per sobre. El Girona, amb 52, ocupa la setena posició, i per davant hi té asturians i madrilenys. L'Sporting, que ha de venir a Montilivi el 16 de maig, pot ser el rival a batre, però també és cert que els de Francisco amb prou feines tenen marge d'error i hauran de sumar de tres en tres per assolir l'objectiu.

Diumenge que l'equip gironí té una nova revàlida a Oviedo (14.00). Hi jugarà sabent el resultat de l'Sporting, que visita La Romareda divendres (21h), però pendent del que faci dilluns el Rayo contra l'Albacete.