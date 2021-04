Una jornada rodona per al Girona dispara les il·lusions

un cap de setmana rodó per als de francisco. El Girona tanca la jornada a quatre punts del play-off, que marquen el Rayo i l'Sporting amb 56. 1 Yan Couto perseguit per un jugador del Saragossa en la victòria de divendres a Montilivi. F

2 Mario Suárez, del Rayo Vallecano, es lamenta després de l'empat d'ahir amb el Logronyès. F

Sembla que per fi els planetes s'alineen. La golejada de divendres contra el Saragossa (3-0) revifava el Girona, que podia tornar a creure en el play-off. L'esperança d'arribar al sisè lloc es mantenia després del cop a Vallecas. I encara més arran dels resultats de la resta de partits de la Segona A. No és un fet habitual, però aquesta vegada els de Francisco tanquen una jornada rodona i es queden a quatre punts de la promoció havent afegit un altre rival a batre a més del Rayo, l'Sporting.

Els rivals han jugat a favor dels interessos del Girona: derrota de l'Sporting al derbi amb l'Oviedo (0-1) i empat sense gols del Rayo a Logronyo (0-0). Hauria estat encara millor que els d'Andoni Iraola perdessin, però perseguir-los amb quatre punts de distància tampoc està malament. A més a més, el Mirandés, desè, va caure davant el cuer Albacete (1-0). Una derrota més que benvinguda al conjunt blanc-i-vermell, tenint en compte que els d'Anduva tenen un partit pendent amb el Tenerife i el recuperaran aquest dimecres (19 h). Això sí, el més important és que el somni segueix ben viu a falta de set jornades.

Tant Rayo com Sporting sumen 56 punts, són sisè i cinquè respectivament, i per tant se situen per sobre dels de Montilivi. El Girona, amb 52 punts, ocupa el setè lloc. Just per sota hi ha el Ponferradina i el Màlaga amb els mateixos 49 punts -a tres dels de Francisco, que ja van fer els deures contra els de Castella i Lleó (3-1). Faltarà encara enfrontar-se al Màlaga. Però abans, tocarà superar la prova més exigent que no és cap altra que el partit contra l'Sporting. La visita dels asturians a Montilivi, programada per mitjan maig, s'espera que sigui a vida o mort. És molt probable que marqui el desenllaç de la temporada dels de Francisco, encara que per atrapar el play-off també caldrà superar la resta de rivals que queden.

Fins a set finals li queden al Girona. La primera arribarà aquest diumenge a Oviedo (14 h), amb més d'una setmana de marge per recuperar-se. El tècnic perdrà Santi Bueno, Gerdard Gumbau i Aday per sanció, la qual cosa es tradueix amb problemes perquè no podrà comptar amb tres titulars habituals. S'incrementaran a l'eix de la defensa perquè Bernardo està lesionat i l'únic central de la plantilla del primer equip és Juanpe, però d'altra banda el tècnic espera recuperar efectius. Franquesa i Valery haurien de tornar després d'estar confinats per coronavirus i Pablo Moreno, que s'ha perdut els darrers partits per una lesió, també.

El següent pas serà rebre el Tenerife el primer de maig (16 h) i després visitar el Logronyès a Las Gaunas, l'exigent duel amb l'Sporting, Màlaga, Alcorcón i Cartagena. Queden, doncs, quatre partits a fora i tres a Montilivi, on el Girona espera seguir amb efectivitat per no només pressionar Rayo i Sporting sinó per avançar-los i jugar el play-off.

D'aquests set rivals que falten, només l'Sporting se situa més amunt que els gironins i és cinquè. La resta es troben tots per sota, tot i que no per això seran partits més plàcids. L'Alcorcón i el Cartagena, per exemple, podrien estar lluitant per salvar-se.