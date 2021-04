Johannesson (Oviedo), protagonista del derbi, repetirà titularitat diumenge

Fins dissabte passat, Diegui Johannesson tan sols havia disputat tres partits de Lliga, només dos dels quals de titular, i dos més de Copa del Rei. La lesió de Juanjo Nieto, tanmateix, va fer que José Ángel Ziganda hi hagués de recórrer per ocupar el lateral dret en el derbi contra l'Sporting de Gijón. Sens dubte, un dels partits més especials de l'any a Astúries. Johannesson, d'origen islandès però nascut i format al planter de l'Oviedo, va convertir-se en l'heroi inesperat del partit en ser l'autor del gol que va donar la victòria als visitants i de retruc va fer un favor al Girona.

Johannesson, que el gener de l'any passat ja va sortir buscant minuts a Segona B amb el Cartagena, va estar a punt de deixar l'entitat tant a l'estiu com aquest mercat d'hivern. Al final es va decidir quedar tot i saber que viuria a l'ombra de Juanjo Nieto, una de les sensacions de la temporada. El defensa castellonenc, indiscutble per a Ziganda, es va lesionar la setmana passada i va ser baixa en el derbi. Nieto tampoc jugarà diumenge contra el Girona perquè encara no estarà recuperat. A més a més, a la mitja part del derbi contra l'Sporting va forçar la cinquena targeta groga, per poder complir sanció mentre està lesionat amb una protesta a la mitja part del partit.