Cristóforo: «Volem guanyar el màxim de partits per arribar al play-off»

Cristóforo ha tornat a fer-se un lloc a l'onze titular coincidint amb la millora del Girona, que li ha permès mantenir viva l'esperança d'atrapar el play-off. Els de Francisco són setens amb 52 punts i tenen la promoció a quatre, marcada pel Rayo i Sporting amb 56. Les opcions hi són, però com bé diu el migcampista uruguaià per arribar-hi caldrà "guanyar el màxim de partits perquè depèn de nosaltres estar més a dalt que la resta".





?? @sebacristo valora el final de temporada: ??



?Queden 7?? FINALS, tots són partits per guanyar, per seguir sumant i col·locar-nos a dalt. Intentarem donar el màxim.? pic.twitter.com/Bf0f45QiWR — Girona FC 9??0???? (@GironaFC) April 21, 2021

La regularitat

El play-off

El calendari

Les titularitats

Els ànims

Fer de central?

El contracte

"És una temporada llarga amb molts alts i baixos. La Covid i les lesions han influit. Per sort, l'equip està en el seu millor moment i tots els jugadors donen el màxim. Això és important perquè a dia d'avui l'equip sigui on és"."Cada vegada queden menys partits, són 7 finals. No depèn de nosaltres mateixos, sinó dels resultats dels altres equips. És un moment clau de la temporada en el qual ens trobem molt bé. Però hem de seguir la ratxa i guanyar per seguir apropant-nos al play-off i ser-hi al final de temporada. Tots els equips es juguen coses importants i nosaltres estem en el millor moment"."Sabem el calendari, però ens hem de fixar en nosaltres. Sabem que hem de guanyar el màxim de partits perquè depèn de nosaltres estar més a dalt que la resta. Hem de guanyar els partits per intentar arribar al play-off"."L'equip va canviant la formació i els jugadors. Tenim un planter molt àmpli i tothom és apte per jugar des de l'inici. M'ha tocat jugar els últims partits, però tots a la plantilla rendim. És important creixi per arribar al play-off. No importa qui jugui, sinó l'objectiu grupal"."Els ànims d'equip són molt importants. Es veuen als entrenaments. Tothom hi vol ser, fins i tot alguns intenten recuperar-se abans per jugar. L'ambient que hi ha ens afavoreix i això es reflecteix als partits"."Sí, m'hi veig. Intentarem que qui jugui de central ajudi a l'equip. Jo no tinc cap problema però decideix el míster. Segur que qui jugui donarà el millor"."Si ascendim un any més i sinó, veurem. Tinc moltes ganes d'arribar al play-off i que surti tot bé perquè ascendeixi el Girona".