Cristóforo: «Arribem al moment clau del curs i ens trobem molt bé»

En la línia de l'equip durant bona part de la temporada, Cristóforo alternava presències notables amb d'altres de més discretes sense mai arribar-se a consolidar a l'onze. La cosa ha canviat d'ençà de fa 4 jornades, quan l'uruguaià va guanyar-se la titularitat i, de retruc, el Girona ha començat a carburar. Coincidint amb el millor moment de la temporada del Girona, Cristóforo comença a ensenyar la versió que va fer que el Sevilla en pagués 2,2 milions al Peñarol. L'uruguaià, que té un any més de contracte si l'equip puja, confia en les possibilitats de classificar-se per al play-off d'ascens.

«És una temporada llarga amb molts alts i baixos. La COVID-19 i les lesions han influït en l'equip. Per sort, l'equip està en el seu millor moment i tots els jugadors donen el màxim. Això és important perquè a hores d'ara l'equip sigui on és».

«Cada vegada queden menys partits. Són set finals. No depenem de nosaltres mateixos, sinó dels resultats dels altres equips. És un moment clau de la temporada en el qual ens trobem molt bé. Però hem de continuar la ratxa i guanyar per seguir acostant-nos al play-off i ser-hi al final de temporada. Tots els equips es juguen coses importants i nosaltres estem en el millor moment».

«Sabem el calendari, però ens hem de fixar en nosaltres. Sabem que hem de guanyar el màxim de partits perquè depèn de nosaltres estar més amunt que la resta. Hem de guanyar els partits per intentar arribar al play-off d'ascens a Primera».

«L'equip va canviant la formació i els jugadors. Tenim una plantilla molt àmplia i tothom és apte per jugar des de l'inici. M'ha tocat jugar els últims partits, però tots a la plantilla rendim. És important créixer per arribar al play-off. No importa qui jugui, sinó l'objectiu grupal».

«Els ànims d'equip són molt importants. Es veuen als entrenaments. Tothom hi vol ser, fins i tot alguns intenten recuperar-se abans per jugar. L'ambient de feina als entrenaments que hi ha ens afavoreix i això es reflecteix durant els noranta minuts en els partits».

«Sí que m'hi veig. Intentarem que qui jugui de central ajudi l'equip. Jo no tinc cap problema però decideix el míster. Segur que qui jugui donarà el millor».

«Si ascendim a Primera Divisió, tinc un any més aquí i, si no, ja ho veurem. Tinc moltes ganes d'arribar al play-off i que surti tot bé perquè pugi el Girona».