Tocarà millorar contra els últims set rivals

Els números han millorat substancialment el darrer mes i mig. El Girona ha trobat la regularitat tan desitjada en forma de resultats d'ençà que Francisco ha apostat pel sistema amb tres centrals i dos carrilers. Uns registres de 13 de 18 possibles que, coincidint amb les ensopegades dels rivals directes Rayo, Sporting de Gijon i Leganés, han acostat a 4 punts els llocs de promoció quan només resten 7 jornades per acabar la temporada regular. Set partits que marcaran si el Girona aspira a lluitar per l'ascens o bé ha de tancar la paradeta i estrènyer-se encara més el cinturó per preparar un nou curs a Segona A. El camí està escrit i comença diumenge al Nuevo Tartiere contra l'Oviedo (14.00). Llavors tocarà Tenerife, UD Logronyès, Sporting, Màlaga, Alcorcón i Cartagena. Rivals, els quals gairebé tots s'hi jugaran quelcom i contra els quals el Girona, a la primera volta, només va poder aconseguir 9 punts de 21 possibles. Repetir la xifra seria un molt mal negoci per als gironins, que no tindrien cap opció d'aspirar a la promoció. És per això que, per a aconseguir un bitllet per al play-off, el Girona ha de fregar la perfecció i millorar molt els números contra els 7 últims contraris.

El rival de diumenge, l'Oviedo, és un a qui el Girona va superar a la primera volta. Ho va fer, en un partit travat, gràcies a un solitari gol de Monchu després d'una assistència de Bustos, que debutava. Després de viatjar a Oviedo, el Girona rebrà a l'estadi el Tenerife. Els canaris van superar clarament els de Francisco en l'últim partit abans de les vacances de Nadal (2-0). La següent etapa serà el Nuevo Las Gaunas, que el Girona visitarà per primera vegada. Els de La Rioja van caure per 2-0 a Montilivi en un partit més complicat del que diu el resultat. A més a més, segurament la UD Logronyès encara no estarà del tot salvada quan la visiti el Girona.

Per Montilivi també hi ha de passar l'Sporting. Es tracta de, ara per ara, l'únic rival directe contra el qual s'ha d'enfrontar el Girona. Guanyar aquest partit és primordial si es vol continuar amb opcions fins al final. Remuntar o igualar el 2-0 de l'anada al Molinón ja serà més difícil. No és ben bé un rival directe encara, tot i que ho podria acabar sent el Màlaga. La visita a La Rosaleda és un dels partits més complicats que li resten al Girona. A més a més, cal tenir en compte que el conjunt andalús va endur-se els tres punts de Montilivi (0-1) gràcies a un gol d'estratègia d'Escassi.

Les dues darreres jornades, el Girona se les haurà contra dos conjunts que molt probablement estiguin lluitant per assegurar-se la permanència com són l'Alcorcón i el Cartagena. Els de Francisco van perdre a terres madrilenyes per la mínima a la primera volta (1-0) en un partit espès on fins i tot l'exdavanter blanc-i-vermell Marc Gual va fallar un penal a la primera part. Tampoc fa pinta que hagi d'arribar tranquil a la darrera jornada el Cartagena, contra el qual el Girona clourà la temporada. Els de Luis Carrión s'han mogut tot el curs en zona de descens i molt probablement es juguin la continuïtat a la categoria en l'últim partit. En la primera volta, a Montilivi, el Girona es va imposar per 2-1, patint malgrat que els cartaginesos van jugar amb un home menys durant gairebé una hora arran de l'expulsió de Forniés.

El Girona, doncs, necessita millorar els registres que va obtenir a la primera volta contra aquests set rivals que li resten. Amb 9 punts, els de Francisco s'enfilarien als 61, xifra que es perfila insuficient per a aconseguir cap bitllet pel play-off. És a dir, que de 7 partits, el Girona n'hauria de guanyar com a mínim 4 i empatar-ne algun per mantenir alguna possibilitat. I això, sempre que els rivals fallin, un parell de vegades, com a mínim. Cal recordar que el Rayo i el Leganés tenen l'average particular guanyat als gironins, mentre que amb l'Sporting es decidirà a Montilivi.