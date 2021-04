Francisco: «L'important és estar a prop del sisè lloc»

BAIXES

"L'equip està bé. Estem a expenses de com va l'entrenament de demà. Tenim tres sancionats. A més a més, Pablo Moreno no s'ha pogut recuperar i Bernardo i Samu Sáiz tampoc hi podran ser. Esperem algun jugador que té alguna molèstia que pugui ser-hi. També som a l'espera de com estaran Franquesa i Valery després de la COVID. S'entrenaran i veurem en quines condicions estan. Tot i això, això no vol dir que estiguem malament. Estem molt bé, amb ganes i els que estan disponibles, amb il·lusió de competir a un bon nivell".



SAMU SÁIZ

"La setmana passada continuava tenint molèsties però per la importància del partit i com estàvem, va voler ser a la convocatòria per si, el resultat no hagués estat bo, ajudar-nos. No el vam fer servir perquè el partit estava encarrilat. L'endemà va patir molèsties a l'entrenament i no s'ha entrenat aquesta setmana. La ressonància ha dit que ha d'esperar una mica més. Confio que per la setmana que ve poder-lo tenir perquè és un jugador important. Amb Pablo Moreno, igual. Els serveis mèdics aconsellen donar-li pausa per no tornar a tenir problemes aquest final de temporada. Bernardo està gairebé recuperat però encara no. Si no estan al cent per cent ens estimem més que es recuperin per la setmana següent".



SISTEMA

"Tenim tantes absències que haurem d'esperar a demà per veure com ho fem. Hem plantejat el partit de les dues maneres per enfrontar-nos a l'Oviedo. Ho tenim tot previst per si juguem amb línia de quatre o bé amb tres centrals. Estem contents perquè la gent està amb molta actitud, moltes ganes i conscients de la importància que té el partit, perquè s'acosta el final de la temporada".



CÀLCULS

"Lògicament veurem el partit perquè és la nostra obligació. A més a més, l'Sporting és un rival que ha de venir a Montilivi aviat i l'hem d'analitzar. Tot i això no depèn de nosaltres el que pugui passar. Ells faran el seu partit i nosaltres estem centrats en guanyar el de diumenge. La resta, fer comptes i pensar quants punts poden fer falta...Ara sabem que estem a 4 punts, que la dinàmica de l'quip és bona i la confiança és màxima independentment de les baixes que hi haurà, l'equip sortirà igual de competitiu com el dia del Rayo, on estàvem en la mateixa situació. Pensar quants punts ens faran falta seria equivocar-nos. Allò realment important és treure els tres punts a Oviedo. A partir d'aquí sí que podrem dir, què més ens farà falta".



DAVANTERS

"Tots ho reclamàvem, ells mateixos els primers. Necessitàvem la seva millora per ajudar l'equip. És fantàstic. Estan bé, amb confiança de voler jugar i aportar. És una satisfacció. Ja decidirem qui juga a Oviedo, però tenir a Bustos, Sylla i Stuani preparats ens farà fer un salt de qualitat d'aquí a final de temporada. Estan bé i no només perquè marquen, sinó perquè la feina defensiva per l'equip s'agraeix moltíssim. Hi sigui un o l'altre al camp, tindrem opcions de fer gol".



HORARI

"La setmana passada vam jugar divendres i vam passar un cap de setmana collonut perquè havíem fet la nostra feina. Ara ens toca diumenge. Al final la nostra feina ha de ser centrar-nos en nosaltres i que no ens pugui la pressió facin el que facin els rivals. Pensar només en el que ens ha dut a aconseguir bons resultats, la feina, la confiança i ajudar els companys i cada dia jugar una mica millor per tenir més a prop la victòria".



L'OVIEDO

"No ha tingut els resultats que ha merscut sovint. Tot i que els vam guanyar a Montilivi ells van fer un bon partit i van tenir opcions. Tenen molt bons jugadors amb experiència a totes les línies. Fins i tot estava preparat o fet per estar més amunt. Juga a casa i ve de guanyar el derbi. Estaran il·lusionats amb el partit. Nosaltres també arribem en bona dinàmica. Serà un partit igualat però l'haurem de mirar de dur al nostre terreny, gaudint de possessions a camp contrari, sent verticals i buscant opcions de gol".



MOMENT DE CONFIANÇA

"Els resultats acompanyen. El jugador està més fluïd. Els conceptes amb el sistema de tres centrals ens han donat molts resultats. Tenim jugadors que s'adapten bé a les posicions i que estan en gran moment. La setmana de Sabadell gairebé teníem tota la plantilla i això ens va fer millorar molt. Hem millorat en tots els sentits. L'important és que això ens donarà la possibilitat d'estar a prop del sisè lloc. Ho dic des del primer dia, l'important és estar a prop del sisè lloc. Estar-hi a prop i preparat per quan arribi el moment, poder tenir la possibilitat. Només podem pensar en pròxim partit, indepdentment de les baixes, que no ens preocupen. Només volem treure el millor dels que hi siguin".