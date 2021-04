«Començar a fer càlculs seria equivocar-nos»

El Girona arribarà farcit de baixes demà a Oviedo. Ho farà però immers en una dinàmica positiva que fa Francisco confiï al màxim en els homes que té disponibles per continuar «a prop del sisè lloc», que és, pel tècnic, «l'important». Al Nuevo Tartiere, no hi seran Samu Sáiz, Bernardo, Pablo Moreno ni els tres sancionats (Bueno, Aday i Gumbau). A més a més, Valery i Franquesa tot just acaben de superar la covid-19.

«L'equip està bé. Estem a expenses de com va l'últim entrenament. Tenim tres sancionats. A més a més, Pablo Moreno no s'ha pogut recuperar i Bernardo i Samu Sáiz tampoc hi podran ser. Esperem algun jugador que té alguna molèstia que pugui ser-hi. També som a l'espera de com estaran Franquesa i Valery després de la covid. Amb tot, això no vol dir que estiguem malament. Estem molt bé, amb ganes i, els que estan disponibles, amb il·lusió de competir».

«La setmana passada continuava amb molèsties però per la importància del partit, va voler ser a la convocatòria per si, el resultat no hagués estat bo, ajudar-nos. L'endemà va patir molèsties i no s'ha entrenat aquesta setmana. La ressonància ha dit que ha d'esperar una mica més. Confio que per la setmana que ve poder-lo tenir perquè és un jugador important. Amb P. Moreno, igual. Els serveis mèdics aconsellen donar-li pausa per no tenir més problemes. Bernardo està quasi recuperat».

«Tenim tantes absències que haurem d'esperar per veure com ho fem. Hem plantejat el partit de les dues maneres per enfrontar-nos a l'Oviedo. Ho tenim tot previst per si juguem amb línia de quatre o bé amb tres centrals. Estem contents perquè la gent està amb molta actitud, ganes i conscients de la importància que té el partit, perquè s'acosta el final».

«Fer comptes i pensar quants punts poden fer falta... Ara sabem que estem a 4 punts, que la dinàmica de l'equip és bona i la confiança és màxima. Independentment de les baixes que hi haurà, l'equip sortirà igual de competitiu com a Vallecas, on estàvem igual. Pensar quants punts ens faran falta seria equivocar-nos. El realment important és guanyar a Oviedo. A partir d'aquí sí que podrem dir, què més ens farà falta».

«No ha tingut els resultats que ha merescut sovint. Tenen grans jugadors amb experiència a totes les línies. Fins i tot estava preparat o fet per estar més amunt. Juga a casa i ve de guanyar el derbi. Nosaltres també arribem en bona dinàmica. Serà un partit igualat però l'haurem de mirar de dur al nostre terreny, gaudint de possessions a camp contrari, verticals i cercant opcions de gol».

«Els resultats acompanyen. El jugador està més fluid. Els conceptes amb el sistema de tres centrals ens han donat molts resultats. Tenim homes que s'adapten bé a les posicions i que estan en gran moment. Hem millorat en tots els sentits. L'important és que això ens donarà l'opció d'estar a prop del sisè. Sempre ho he dit, l'important és estar a prop del sisè lloc. Estar-hi a prop i preparat per quan arribi el moment, poder tenir la possibilitat. Només podem pensar en pròxim partit, indepdendentment de les baixes, que no ens preocupen».