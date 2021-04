Sylla cau de la convocatòria contra l'Oviedo per una lesió a la cama dreta

El davanter del Girona Mamadou Sylla pateix una lesió en el bíceps femoral de la cama dreta i, per aquest motiu, serà baixa per al partit de demà contra l'Oviedo. Aquesta absència s'afageix a les d'Aday, Gumbau i Bueno sancionats i Samu Saiz, Pablo Moreno i Bernardo, lesionats. Tornen Valery i Franquesa.



El club blanc-i-vermell ha publicat la llista de convocats per al partit contra els asturians on destaquen el retorn de Valery i Franquesa després d'haver passat la Covid-19.