O ara o mai per al Girona a Oviedo tot i les baixes

La il·lusió depèn exclusivament del Girona. «Ara o mai», com diria la lletra de Sau. L'empat de divendres entre Saragossa i Sporting deixava els de Francisco a cinc punts dels asturians, que encara han de passar per Montilivi. Això significa que aquest migdia no es pot fallar al Nuevo Tartiere contra l'Oviedo (14 h). Una victòria podria deixar el Girona a només dos punts de l'Sporting (57), cinquè classificat, disparant encara més les opcions d'atrapar el play-off. La promoció és ara mateix a quatre punts, però tot dependrà del partit d'avui i del que faci demà el Rayo Vallecano (56), sisè, amb el cuer Albacete. I alerta que el Leganés (4t, 58) se la juga a Alcorcón avui.

Davant d´aquesta oportunitat, el Girona haurà d'agafar el bou per les banyes i no mirar més enllà perquè sinó pot fer-se mal. L'equip arriba a Oviedo amb un bon grapat de baixes que compliquen, i de quina manera, la feina a Francisco. A part de les conegudes absències d'Aday Benítez, Santi Bueno i Gerard Gumbau per sanció; i Samu Sáiz, Pablo Moreno i Bernardo Espinosa per lesió, ahir Mamadou Sylla s'afegia a la infermeria. El vallesà pateix una lesió al bíceps femoral de la cama dreta i, per tant, no va poder viatjar. Sí que ho van fer Valery Fernández i Enric Franquesa, que tornaven a la convocatòria després d'haver superat la covid-19. Caldrà veure en quin estat de forma estan els dos futbolistes, que tot just han tornat als entrenaments aquesta setmana a causa de la quarantena que van haver de fer. Set baixes del primer equip serien motius suficients per perdre la confiança en el Girona, però no és moment per lamentar-se. Tampoc per al tècnic. «L'important és estar a prop del sisè lloc i estar preparats per quan arribi el moment poder tenir la possibilitat, independentment de les baixes», deia. El moment ja ha arribat i hi ha motius per creure-hi. Sobretot, després de convertir-se en el tercer millor equip de la segona volta amb una ratxa de 13 punts dels últims 18 possibles.

De futbolistes a escollir n'hi ha pocs, encara que els interrogants per veure quin dibuix fa servir Francisco es mantindran fins al darrer moment. La fórmula amb tres centrals ha impulsat al Girona per poder somiar, però sense Bernardo ni Santi Bueno serà tot un invent recórre-hi. Juanpe, l'únic disponible de la plantilla, i Arnau tenen un lloc assegurat mentre que Antonio Luna podria acompanyar-los com ja va fer a Vallecas. Fins i tot, Jordi Calavera o Cristóforo, que ja va dir que no té manies per canviar de posició per tal d'ajudar. A la llista de candidats també s'hi inclou Èric Monjonell del filial. Yan Couto seguirà apoderant-se del carril dret i a l'esquerre podrien reaparèixer Valery o Franquesa. El mig del camp serà per Monchu, Ramon Terrats i l'uruguaià si no actua de central. La referència ofensiva: Cristhian Stuani i Nahuel Bustos (al lloc del lesionat Sylla). Juan Carlos seguirà intocable a la porteria. Tenint en compte que diversos jugadors estan tocats i que només se n'han desplaçat 17 fins a Oviedo, el Girona haurà de fer un esforç titànic si vol que arribi l'hora de la veritat.

L'Oviedo, camí de la salvació

El Girona trobarà un rival en estat de gràcia després d'imposar-se en el derbi amb l'Sporting. Sense voler-ho, els de José Ángel Ziganda van fer un favor als gironins tot i que avui cadascú lluitarà pels seus interessos. Els dels asturians no són cap altre que la permanència. Es troben a la catorzena posició amb 43 punts i tenen l'objectiu d'allunyar-se al màxim del descens -el tenen a cinc punts per sota.

Ziganda tindrà les baixes de Juanjo Nieto, Javi Mier i Viti. Amb la intenció de donar continuïtat als resultats, el tècnic podria repetir onze amb Leschuk al davant ara que torna a agafar pes a l'equip.